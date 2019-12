Seguirá la protesta de grupos que acampan en reclamo de empleo y canastas navideñas en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las organizaciones sociales que acampan frente al municipio de la ciudad de Mar del Plata advirtieron hoy que continuarán con esa medida de fuerza hasta que obtengan respuesta por parte de las autoridades municipales, a sus reclamos de trabajo y entrega de canastas navideñas.



Daniela Calarco, integrante de Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), explicó a Télam que si bien saben "que este nuevo Gobierno asumió hace horas, estamos acá acampando, porque los compañeros no pueden vivir sin ningún plato de comida".



"Esto va más allá de quien este en el Gobierno, por lo que pedimos que nos atiendan las autoridades de las áreas correspondientes", añadió.



Y, explicó que "lo que pedimos es que la municipalidad se ponga a la altura de las circunstancias y los responsables de cada sector nos atienda. Ayer nos atendieron pero no nos dieron respuesta".



La referente señaló: "Queremos pintar edificios públicos, arreglar las plazas, los cordones o lo que haga falta pero queremos trabajar cuanto antes porque queremos cobrar. Queremos empleo para las cooperativas, el cobro de trabajos impagos y la entrega de alimentos de fin de año".



"Nos dicen de sentarnos a hablar el lunes o martes, próximos. Entre los compañeros hemos votado continuar con este plan de lucha porque todavía no hemos recibido ningún plan de lucha", sostuvo Calarco.



Asimismo, dijo que "le pedimos al gobierno provincial, a Raverta (Fernanda, flamante ministra de Desarrollo Social), que nos de una respuesta cuanto antes a la mercadería que debe mandar Provincia. Sabemos que acaban de asumir todos, pero no podemos seguir esperando".



Por su parte, el nuevo secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, expresó "no nos dieron tiempo ni de asumir (áreas municipales) que ya se estaban instalando frente a la comuna. Vamos a seguir hablando hoy todo el día, para atender las demandas".



"Las organizaciones entregaron una lista de demandas y estamos intentando explicar algunos procesos de compras que se resuelven, temas que tienen planteados con el gobierno anterior, y también hay algunas cosas que nos han pedido que están fuera del alcance del Municipio", explicó.



En ese sentido, sostuvo que "mientras que dialogamos y tratamos de resolver lo antes posible la situación les pedimos por favor que dejen la libre circulación, para evitar inconvenientes con el resto de marplatenses y residentes que necesitan circular".