Según Cifarelli, la campaña de trigo 2019/20 "ya está vendida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, sostuvo hoy que la campaña 2019/20 de trigo "ya está vendida" y que la industria deberá "salir a buscar 6,8 millones de toneladas" de cereal.



"La campaña 2019/20 para la molinería ya está vendida", indicó Cifarelli durante su disertación en la IV Jornada de Perspectivas Agrícolas organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).



Según Cifarelli, "ocho millones de toneladas ya compró la exportación y cuando la exportación lo compra el trigo ya no está; si lo tienen en silos, elevadores o barcos es más o menos lo mismo".



Así, el titular de FAIM aseguró que "en la campaña los números están terminados, aunque todavía no empezó".



"Vamos a tener que ir a buscar siete millones de toneladas de trigo y nos vamos a pelear con los exportadores, porque seguramente mucho se lo vamos a tener que comprar a ellos, algún poco a los productores, pero hoy no arrancó la campaña, necesitamos siete millones, la exportación tiene ocho y la molinería tiene 200.000, hay que salir a buscar 6,8 millones de toneladas", concluyó.