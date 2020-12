Según el Colegio Médico, de 10 sanjuaninos que circulan hay 3 que tienen coronavirus

Según el presidente del Colegio Médico de San Juan, Mario Penizzotto, en la provincia se está hisopando poco y hay un índice de positividad de casos de coronavirus que es mucho mayor al que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener controlada la pandemia.

En la jornada del jueves este porcentaje fue del 30%, número bastante mayor al que recomendó la OMS, menos del 10%, para tener controlada la pandemia. No obstante, el titular del Colegio Médico aclaró que hubo días en los que la provincia llegó a tener una positividad del 40% y casi el 50%.

Para llegar a este número es necesario sumar la cantidad de hisopados realizados que dieron positivo y los que dieron negativo, luego se aplica regla de tres y el resultado indica el índice de positividad.

“Yo creo que hoy tendríamos que estar haciendo alrededor de 1.000 test por día y se están haciendo la mitad. No sé por qué no se hisopa más, no sé si no es porque no existe personal para procesarlos o si no tenemos elementos. No sé cuál es la causa, pero esa es la política de Salud Pública”, comentó Penizzotto.