Selva Almada gana el "First Book" de Edimburgo por su primera novela "El viento que arrasa"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La escritora entrerriana Selva Almada ganó el "First Book" del Festival Internacional del Libro de Edimburgo 2019 por su primera novela "El viento que arrasa", que este año se tradujo por primera vez al inglés bajo el título "The Wind That Lays Waste", publicada por la editorial Charco Press y traducida por Chris Andrews.



Para el jurado del "First Book", que distingue una primera traducción al inglés, el libro de Almada está "exquisitamente diseñado, proporcionando una experiencia profunda, poética y tangible del paisaje. Se cuenta con la precisión cinematográfica de una road movie estática, como una París, Texas del sur. Es una novela distintiva que marca la llegada al inglés de una autora con un talento innegable".



“Estoy muy contenta de que mi libro haya sido elegido por los lectores. 'El viento que arrasa' es la primera novela que escribí y la que me abrió las puertas a miles de lectores no solo en mi país, sino también en una amplia gama de lugares como Suecia, Brasil, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Estados Unidos y ahora, el Reino Unido" dijo la escritora a voceros del galardón.



"La edición que ha producido Charco Press es una de las más bellas, y a través de este premio celebro el trabajo meticuloso y amoroso de esta editorial. Estoy muy agradecida con el Edinburgh International Book Festival. Realmente disfruté mi participación y mi visita a la ciudad en agosto pasado. Este premio es un regalo inesperado; La mejor señal para que todos mis libros lleguen al Reino Unido. Muchas muchas gracias", celebró.



Por su parte, los organizadores consideraron que la autora de "Ladrilleros", "Chicas muertas" y "Una chica de provincia", nacida en Entre Ríos en 1973, representa "una de las voces más poderosas de la literatura argentina contemporánea y una estrella emergente de la ficción latinoamericana".