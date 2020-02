Senador rionegrino respalda la propuesta del oficialismo de decirle "nunca más" a la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador nacional por el Frente Juntos Somos Río Negro (JSRN), Alberto Weretilneck, apoyó la idea expuesta por el oficialismo durante el debate por la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa de decirle "nunca más" al endeudamiento de la Argentina y aseguró que se trata de "un tema gravísimo que pone en riesgo el funcionamiento del estado".



"Hay que seguir adelante con lo que planteó el Frente de Todos cuando dijo que teníamos que decirle 'nunca más' a la deuda. Hay que plantearse cambiar la forma de utilización del endeudamiento", afirmó Weretilneck, al coincidir con los discursos pronunciados por algunos de los senadores del Frente de Todos durante la última sesión especial en la Cámara alta.



En un reportaje concedido a la agencia Télam, el ex gobernador de Río Negro consideró que la sanción de esta ley, respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición por unanimidad, representa "la comprensión de que el tema no forma parte de la campaña electoral".



"Es un tema gravísimo que pone en riesgo el funcionamiento del Estado argentino y la gobernabilidad del país", aseveró.



Weretilneck cuestionó que "el año pasado el estado argentino recaudó por 56 mil millones de dólares y este años tiene que pagar 70 mil millones de dólares, lo que habla claramente de que la deuda no es sustentable".



"No es que no se quiera pagar. Hubo tanta mala praxis y negligencia en la toma de deuda y en el cronograma de los vencimientos que hoy estamos en una situación dramática", cuestionó el senador nacional.



Sin embargo, reconoció que "toda la deuda pública que se tomó fue aprobada por el Congreso Nacional" y destacó que "después está también la responsabilidad de los todos los presidentes anteriores en la forma en que se manejaron".



"Pero en cada Ley de Presupuesto que se vota se están aprobando los endeudamientos. Así que el Congreso fue partícipe de la toma de deuda pública. Por eso vamos a plantear que cada vez que se tome deuda se haga por ley especial. Y que se necesite mayoría especial para su aprobación", anticipó Weretilneck, quien adelantó su respaldo al proyecto de ley presentado hace unos meses por el puntano Adolfo Rodríguez Saá.



Asimismo, el legislador cuestionó que la baja del déficit fiscal aparezca como la única herramienta para terminar con el endeudamiento de la Argentina.



"La solución no solo viene por ajustar el gasto, sino por la sustentabilidad del plan económico. Por ejemplo, que baje la inflación y cuya única solución no sea el programa de Precios Cuidados. Deben bajar las tasas de interés en serio. Permitir el acceso al crédito y que la Argentina sea un país exportador de verdad", enumeró.



En ese sentido, mencionó que Río Negro, donde gobernó entre el 1 de enero de 2012 y el 9 de diciembre de 2019 para dejarle el mando a su compañera de partido Arabela Carreras, es una de las menos endeudadas de la Argentina.



"Tiene que pagar un bono en dólares de 300 millones que se usó para obra pública y que tiene vencimiento en 2023, 2024 y 2025. Y una deuda en pesos con distintos fondos y bancos, que no son determinantes. Además, tiene superávit primario antes de intereses. Moderado, pero superávit al fin", destacó.



Weretilneck, quien sólo participó de dos sesiones en el Senado desde el último recambio de autoridades nacionales, defendió la confección de un bloque autónomo, equidistante del Frente de Todos y del interbloque de Juntos por el Cambio con el que hizo un acuerdo electoral para su elección como senador.



Pese a ganar la elección provincial en mayo, en las nacionales de octubre el Frente Juntos Somos Río Negro salió segundo detrás del peronismo y, del 40 por ciento de los votos que obtuvo, una parte es de Juntos por el Cambio, que bajó su lista de candidatos para apoyar al oficialismo local.



"Soy un representante de un partido provincial. Salimos segundos con el 40 por ciento del respaldo de los rionegrinos y no pertenecemos a ninguno de los partidos hegemónicos. Conceptualmente no somos ni de Cambiemos ni del peronismo", aseguró.



Además, dijo que su cercanía con Juntos por el Cambio estuvo motivada por su "relación personal" con el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, quien forma parte de la llamada mesa chica del macrismo.



"Soy muy amigo y compartimos muchas cosas en la provincia con Miguel. Pero con Juntos por el Cambio no tengo ningún tipo de diálogo ni relación. En las votaciones, hasta ahora, todos acompañamos lo que vino planteando el gobierno. Tenemos sentido común y somos pragmáticos, como todos los partidos provinciales", sentenció.