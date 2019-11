Senadora boliviana ratifica la sesión parlamentaria que designará autoridades provisorias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La senadora boliviana Jeanine Añez ratificó para hoy la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que debe designar al sucesor de Evo Morales, quien renunció a la presidencia del país y denunció un golpe de Estado en su contra, aunque la bancada del MAS ya anticipó que no va a participar de una convocatoria que tacha de "trucha".



"Ya no puede haber desgobierno", dijo Añez, y afirmó que se están haciendo esfuerzos para que puedan llegar a La Paz "aquellos senadores o diputados que por algún motivo no han podido llegar".



También dijo que confía en lograr el quórum necesario para realizar la sesión, si bien el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales tiene la mayoría en ambas cámaras, citó la agencia de noticias Ansa.



"Tengo entendido que están con toda la predisposición para lograr el quórum necesario", dijo.



Sin embargo, el jefe de la bancada del MAS, Sergio Choque, anunció que no van a participar de la sesión legislativa.



"No vamos a asistir a ninguna convocatoria 'trucha' mientras no exista garantías para nosotros y nuestras familias", aseguró en declaraciones al diario digital boliviano Erbol.



Fuentes allegadas a Añez explicaron a Télam que, de confirmarse la sesión, primero se reunirá el Senado para nombrar a Añez titular de ese cuerpo, ya que actualmente es la vicepresidenta segunda.



Luego se integrarán los diputados para conformar la Asamblea Legislativa -que solo puede ser convocada por la presidencia del Senado.



La Asamblea Legislativa leerá las renuncias de Morales y demás integrantes de la línea de sucesión y nombrará probablemente a Añez como presidenta interina de Bolivia.