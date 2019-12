Senadora de PRO calificó como "bastante general" al discurso del presidente Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora nacional de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, calificó hoy al discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa como "bastante general" en el que dijo "el qué, pero no el cómo", y cuestionó la denominación de "nunca más" al tramo en el que el mandatario cuestionó al sistema judicial.



"El Nunca Más tiene un valor simbólico para todos los argentinos y la verdad que comparar algunas cosas con la dictadura, no me pareció bueno", sostuvo la legisladora de PRO.



En declaraciones periodísticas al término de la Asamblea Legislativa, Rodríguez Machado consideró que el mensaje del Presidente fue "bastante general" ya que "dijo el qué, pero no el cómo" y señaló que "no se sabe el contenido de los proyectos" que la nueva administración enviará al Parlamento.



La senadora elogió el proceso de "transición transparente" que alejó "fantasmas de 2015, en el que hubo conflictos de todo tipo" al asumir Macri su mandato, y admitió que Cambiemos es "consciente de que la economía fue el punto débil", y que debe "dar explicaciones sobre eso".



"Ahora creo que en este punto (el presidente Fernández) exageró porque nosotros recibimos un país en default, sin reservas del Banco Central, con inflación y caída del empleo y además con tarifas no reales y sin números".



"El (por Fernández) dijo de entrada los números que nosotros dejamos en claro de nuestra administración porque no mentimos sobre nuestra herencia y tuvimos que hacer una ingeniería no sólo para devolver al Indec y a las instituciones su credibilidad sino volver a generarlas", concluyó.