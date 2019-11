Senadora oficialista repudió la propuesta de Zaffaroni de "intervenir el Poder Judicial de Jujuy"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo, se sumó hoy a las críticas contra declaraciones que hizo el jurista Eugenio Zaffaroni sobre la posibilidad de aplicar una intervención federal al Poder Judicial jujeño y señaló que la actitud del ex juez de la Corte Suprema implica "un ataque a la independencia de la justicia" de su provincia.



"Este ataque a la independencia de poderes en nuestra provincia demuestra que no eran infundados nuestros temores. Todo aquello que decíamos en la campaña acerca del peligro institucional que generaba la vuelta de un proyecto que ya había demostrado que la institucionalidad y la independencia de la justicia no eran sus prioridades, pareciera estar por cumplirse", dijo Giacoppo.



Además, la senadora consideró que "lo que busca Zaffaroni con sus dichos es la impunidad de Milagro Sala", la jefa de la organización Tupac Amaru que está detenida con condena y varias acusaciones por delitos que implican corrupción.



"Si el presidente electo (Alberto Fernández) no condena estos dichos deberé creer que los avala", advirtió la senadora nacional respecto de los dichos de Zaffaroni.



Giacoppo recordó que "los jujeños sabemos la verdad. Milagro Sala no es una perseguida política, sino una dirigente que instaló en Jujuy un verdadero estado paralelo, cuyos métodos brutales sufrimos en carne propia".



La polémica fue generada por Zaffaroni cuando en una reciente entrevista con radio Con Vos dijo que "desde un punto de vista puramente normativo, constitucional, creo que lo que corresponde mínimamente es una intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy" cuando lo consultaron sobre las causas que mantienen detenida a Milagro Sala y sostuvo que había allí "una provincia que tiene un Poder Judicial amañado".