Señalan a una organización armada campesina como autora de un atentado el viernes en una estancia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno de Paraguay señaló hoy a la Agrupación Campesina Armada (ACA) como responsable del atentado con explosivos que el viernes destruyó dos vehículos de una hacienda ganadera, en el norteño departamento de Concepción, aunque sin dejar víctimas.



“Por el territorio, por la zona operacional y por el estilo” se trataría de la ACA, afirmo el ministro del Interior, Euclides Acevedo, que destacó que en el trabajo sobre el caso “se está haciendo con mucho rigor científico y con un soporte tecnológico inimaginable”.



El hecho sucedió el viernes cuando un artefacto explotó al paso de dos vehículos en una estancia del norteño departamento de Concepción. La explosión abrió una zanja en el terreno y causó destrozos en uno de los vehículos, pero no dejó heridos entre los tripulantes.



Las autoridades paraguayas confirmaron en mayo la reaparición de la (ACA), que había sido desarticulada tras la muerte de todos sus miembros, reseñó la agencia EFE.



La confirmación se dio tras la divulgación de un video en el que tres personas armadas y con ropa de camuflaje reivindicaron en nombre de ese grupo un ataque a una estancia rural del departamento de Concepción que se produjo un mes antes y no dejó víctimas



Las fuerzas de seguridad estiman que la actual ACA se nutre de miembros escindidos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera en el norte del país y fue fundada en 2008.



Otra escisión del EPP dio lugar al Ejército de Mariscal López (EML), del que se sospecha que tiene secuestrado desde octubre de 2016 al ganadero Félix Urbieta, todavía en paradero desconocido.



El EPP, por su parte, secuestró hace cuatro años al suboficial de Policía Edelio Morínigo, de quien solo entregó una prueba de vida al comienzo del cautiverio.



Tras una reunión del Consejo de Seguridad que encabezó el presidente Mario Abdo Benítez, el ministro Acevedo explicó que se trabaja “en una combinación inteligente pero no en superposición de roles constitucionales” para que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad interna, una iniciativa que el Ejecutivo anunció hace alrededor de un mes.



“Las Fuerzas Armadas no se va a meter en el orden público; van a estar siempre como resguardo y soporte logístico para la policía, pero la policía tiene que cumplir su rol igual que los guardiacárceles. De momento todo es como un elemento de apoyo, de soporte, de disuasión”, explicó el ministro, según la estatal agencia IPP.



Reconoció Acevedo que se está estudiando hace mucho tiempo una reforma de las Fuerzas Armadas “para los nuevos roles de este tiempo”, pero subrayó que Abdo Benítez “ha sido muy claro en que ninguna gestión de las Fuerzas Armadas tiene que llevarse a cabo sin respaldo constitucional o legal”.