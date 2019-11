Séptima jornada de protesta de los taxistas con cortes de calles contra Uber y Cabify

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación de Taxistas de Capital y el Sindicato de Peones de Taxi realizan desde las 10 de la mañana la séptima jornada de protesta en ocho puntos de la ciudad de Buenos Aires contra las apps Cabify y Uber.



"Es parte de un plan de lucha que no vamos a parar hasta que tengamos una solución verdadera", dijo el titular del sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires, Omar Viviani, a Télam.



Viviani aseguró que "no alcanza con que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diga que Uber es ilegal, no tenemos ninguna respuesta".



"Llevamos 62 denuncias judiciales contra Uber, incluso hay dictámenes para que el Enacom le retire las frecuencias que utilizan", recordó.



Sobre el costo que la irrupción de Uber tiene en la actividad de los taxistas, Viviani remarcó que "ya perdimos seis mil puestos de trabajo, el 50 por ciento de los viajes y se fundieron 100 empresas, algunas con muchos años de antigüedad".



Los cortes de protestas programados que realizan los taxistas hoy son en las intersecciones de las avenidas San Juan y 9 de Julio, Córdoba y Alem, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Jujuy, Paseo Colón y Garay, Figueroa Alcorta y Salguero y San Juan y Boedo.