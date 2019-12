Séptimo día consecutivo de paro del transporte urbano en San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ciudad de San Luis carece hoy, por séptimo día consecutivo, del transporte urbano de pasajeros por la huelga que realizan los choferes afiliados a UTA, que reclaman el pago de salarios atrasados y el depósito de los aportes jubilatorios.



El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Iván Piñeiro, dijo a Télam que la medida se extenderá hasta que se regularice la situación de los trabajadores, “que tienen también cortada la obra social”, lo cual implica que será "por tiempo indeterminado".



Añadió el gremialista: “No significa que si se abonan los haberes adeudados el servicio se reanudará de manera inmediata, porque no hay dinero para comprar gasoil y la mitad de las 110 unidades que prestan el servicio de transporte no están en condiciones técnicas ni legales de hacerlo”.



Sostuvo que “la empresa Transpuntano, prestataria del servicio y que depende de la Municipalidad de San Luis, está en condiciones económicas terminales”.



Piñeiro reconoció que se reunió con el nuevo intendente de la ciudad, Sergio Tamayo, quién asumió su cargo el pasado 10 de diciembre, y según lo señalado por el edil, se pretende aplicar una solución integral para que el servicio se reanude a la brevedad y con normalidad.



Cuando asumió, el flamante intendente de la capital puntana informó que recibió la Municipalidad con 2.500 pesos en concepto de fondos dejados por el ex intendente Enrique Ponce.



La medida afecta a unos 200.000 usuarios que utilizan este servicio diariamente y están sufriendo múltiples inconvenientes para cumplir con sus obligaciones por la carencia de este servicio público.