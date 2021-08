Ser una Jarilla o una Tijereta

Generalmente despierto temprano, o… si para situarlos, voy a describir mi amanecer: mi último despertar es unas cuantas horas antes de la madrugada, y después de las cinco o de las seis leo los titulares de uno o dos diarios nacionales, en uno leo algunos artículos y las columnas. Y cada lectura de los diarios o lo que nos cuentan los noticieros de la televisión, suelen obligarme a recorrer y detenerme en conceptos de algún autor de los que he leído y leo, para hacer mi actividad, mi oficio, para construir la mirada de mi Mundo, mi manera de ser-en-el-mundo. Vuelvo a conceptos de mi propia Filosofía. Puedo tener esas reminiscencias, después, de las lecturas en los diarios o de mis ratos de televidente, y parado frente a los estantes de mi biblioteca, o detenido frente a mi mesa de trabajo mirando por la ventana, recorro los rostros y algunas conversaciones con mis amigos que hacen lo mismo que yo, que escriben y leen temas similares, que tenemos intersectados nuestros mundos, porque compartimos, al menos rasgos de nuestra Utopías… o busco textos, que he leído, estudiado y repasados… el “Súper Hombre de Nietzsche…” “el Ser-ahí”, “la apelación de lo conforme a esencia” de Martin Heidegger, su anuncio del treinta de octubre de 1955, sobre el peligro del “pensamiento calculador”, su concepto de “Serenidad”, otros tantos… la explicación de Hegel, sobre el camino de la Consciencia… Freud, Jung… “el Absurdo” de Albert Camus… otros tantos, “El Hombre nuevo” del Che Guevara… Foucault, “ todo lo que dice Edgar Morín” me diría mi amigo, filósofo, Víctor Hugo… y recuerdo: la Palabra inteligente, contemporánea, actual que no se calla… lo dicho desde la Episteme, con conceptos y a veces insistente, seguramente con desesperación desde su intimidad, desde Noam Chomsky y James Petras, a cualquier locución de Pepe Mujica que, a cada aparición en los medios, trae el cuerpo desde una lucha, extensa, testimonial, y repleta de cariño. Y esa habla, en una expansión por capilaridad, en Poemas y en una música que nos sostiene el ánimo, a muchos, y suenan: León Gieco, Víctor Heredia… “Ciudad de pobres corazones…” Fito Páez… y tantos…

Bueno, voy a volver a los diarios. Porque, me quedé en “este Lugar”, en “esta calle”, que es un “Lugar”, que es alguna de las calles de una multitud de hombres y mujeres, que camino, que necesito caminar porque son las que van y vienen por mi mundo…

Bueno, en esa multitud hago mi Mundo…

Dije que al último despertar suelo leer un diario… claro. de manera digital…

En una página: “el empresario tal le ganó la carrera por el turismo espacial, a otro empresario tal. Y este otro empresario tal, es el hombre más rico del mundo, que viajó once minutos al espacio y un asiento en su nave de paseo costó 28 millones de dólares. Fueron tres pasajeros al paseo”

En otra página o en la misma, dice: “Europa da la espalda a un barco humanitario”, eso es: ciento cuarenta y un hombres y mujeres, hacinados en el Mediterráneo, y sesenta y siete niños no acompañados de Somalia y Eritrea, débiles y desnutridos… eso es “un barco humanitario”. Funcionarios de Italia y Malta se negaron a recibirlos.

¿Qué mierda hacer? ¿es posible..? Tengo necesidad de levantarme y antes de lavarme la cara y los dientes, entrar a la biblioteca y repasar los conceptos de mi Filosofía, esto del “Sujeto del Sentido…” todo esto de la “Subjetividad…” buscar mis escritos sobre “La Tierra de los Hombres” o “Manifiesto por la Vida” o “Habrá un Instante…” o sacar “Ser y Tiempo” y empezar de nuevo… despacito… despacito… a releerlos.

En una página: “El parlamento de Hungría, dice: Prohibido ayudar a refugiados…”

Digo: La “puta madre” (que no refiere ni a las madres ni a la prostitución) Hay hombres y mujeres refugiados… porque tienen hambre, porque no tiene casa, porque no tienen Suelo… porque no deben morir…

En otra página o en la misma, dice: “Israel lanza más misiles contra Gaza”.

Los judíos sionistas desplazan a los hombres, mujeres y niños de los pueblos palestinos, de sus casas, de sus chacras, de sus Vidas… porque alguna divinidad de esas que tienen les ha dicho que son “el pueblo elegido” y lo que ellos pisan es “la tierra prometida”.

¿Qué mierda hacer? ¿es posible..?. Tengo necesidad de levantarme y refugiarme en algún “Algoritmo de solución de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales…” y lo pongo así porque aún tengo entusiasmos), ahí es todo “hermoso” no tiene intersticios con emociones y debilidades, no hay dolor ni sufrimientos, no hay mocos ni niños descalzos… y si me canso un rato vuelvo al “Algoritmo de los Mínimos Cuadrados…”

En una página: “Según las naciones unidas en el mundo mueren de hambre, por día, veinticuatro mil personas....”

En otra página o en la misma, dice: “La ONU, alertó que cerca de diez mil niños mueren de hambre, por mes”

¿Qué mierda hacer..? ¿es posible..? ¿Dónde mierda está la humanidad de la Humanidad..? Sin perder la Conciencia ni la capacidad de Amar… quiero convertirme en una Jarilla o en una Tijereta…

En el norte de Argentina: Los niños Wichí mueren por desnutrición…

A unas cuadras de mi casa, hay gente que no tiene Agua potable…

A unas cuadras de mi casa, hay gente que vive debajo de un nailon…

A unas cuadras de mi casa…

¿Qué mierda hacer..? ¿es posible..? ¿Dónde mierda está la humanidad de la Humanidad..? Sin perder la Conciencia ni la capacidad de Amar… quiero convertirme en una Jarilla o en una Tijereta…

“El empresario tal le ganó la carrera por el turismo espacial, a otro empresario tal. Y este otro empresario tal, es el hombre más rico del mundo...” ¿Qué mierda dice este diario..? ¿la humanidad de la Humanidad..?

Para debilitar la confusión…

Uno de mis Poemas:

Me quedo en mi Poema o llevo un fusil en mi cartera

Me quedo en la Filosofía, en esa vital estancia de mis Dudas, donde me siento a salvo

asociando una explicación con otra explicación, y es mi juego

siento que voy caminando de mi humanidad a mi más humana humanidad

y me quedo

en ese Lugar de Palabras de mis Poemas, donde me siento a salvo

vidente para lo existente y mis miedos no vienen de las sombras

estoy a salvo en la Palabra

si no tuviese mi cuaderno y mi lapicera llevaría un fusil y muchas balas en mi cartera

le pegaría un tiro en la frente a la ignorancia

un tiro en el absurdo del hambre de los niños en los comedores solidarios

leo en voz alta uno de mis Poemas

digo: a salvo, si protejo mi Subjetividad

Incertidumbre

me quedo con mi libro que leo y releo y me quedo con mi hoja en blanco

sí, me quedo

porque puedo, no lo ignoro

no ignoro que me quedo porque puedo

tampoco ignoro a los culpables del desierto, y los señalo en la frente

y los cuelgo del campanario de las doce, a unos de la caridad y a otros de

las promesas de campaña

una muerte sin sepelio para los responsables del sufrimiento colectivo

y en la misma muerte que vayan los que tienden el desamparo de los niños y el desabrigo de los hombres y mujeres que duermen en las calles

si no tuviese mi libro, mi cuaderno y mi lapicera llevaría un fusil y una bala entre los dientes, para escupirla en la intemperie de aquellas calles

me quedo con mi hoja en blanco

escribo mi Poema porque soy Poeta, pienso conceptos en mi Filosofía

y me aturde el dolor

busco entre los renglones de otros textos otro modo de reconocernos

lo busco en las páginas del libro que leo y releo para entenderlo

lo busco en los versos del Poema que escribo, lo busco en tus gestos si lo lees

y me quedo en mi Filosofía

me llevo todo en la ficción de mi Literatura, me mudo de mundo

y en la geometría de tus manos encuentro el camino que tiene flores amarillas

la madrugada con nacientes mariposas

una copa de vino tinto para la despedida

y el silencio que nos pertenece

en el modo de caminar que tienen los personajes de mis cuentos

que algunos llevan un fusil en la mirada para mirarlos de cerca

si no tuviese mi libro, mi cuaderno ni mi lapicera llevaría un fusil en la cartera