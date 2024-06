¿Será Adesanya o Chimaev? Dricus du Plessis, listo para su primera defensa del título en UFC

está listo para su primera defensa del título de Peso Mediano de UFC. El primer campeón mundial de Sudáfrica ha silenciado a todos los escépticos a lo largo de su carrera dentro del octágono. "Stillknocks" está invicto en sus primeras siete salidas (21-2 en total) y terminó cinco de ellas (cuatro KO, una sumisión). De cara a su coronación del título, esperaba chocar con un rival de rápido desarrollo en el excampeón Israel Adesanya . Sin embargo, las lesiones y el tiempo impidieron que la pelea se concretara.

"Estoy dentro. He aceptado todo. Estoy listo. Esa es la pelea que quiero. Lo llamé después de ganar el cinturón y esa es la pelea que los fanáticos quieren ver. Simplemente anunciemos esto. No sé cuál es el retraso. Quiero que se anuncie, quiero que se vaya si eso es todo. Dije que sí, 100 por ciento. No lo sé por su parte, no sé cuál es la historia, cuál es el retraso. Quizás UFC esté esperando algo, no estoy seguro. Lo he aceptado", comenzó diciendo du Plessis en FightWave.

Luego, Dricus comentó: "Si me llamaran hoy y me dijeran: 'Vamos a hacer la segunda pelea con Sean Strickland ', estaré genial, hagámoslo. Si dicen que no, esperaremos y haremos la pelea con Khamzat Chimaev, genial. Yo no hago las peleas. Dije que estaré listo para pelear en mayo. Estaba listo para luchar a partir de ese momento. Simplemente no estaba listo para UFC 300. Es una división muy emocionante en este momento".

¿Con quién defenderá du Plessis su título?

"Creo que la pelea entre Khamzat y Whittaker es una gran prueba para Khamzat. Es un gran paso para Whittaker y lo que sigue en su carrera porque necesita esa victoria para mantenerse en la delantera. Obviamente, tengo un gran respeto por Whittaker. Creo que es uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Para Khamzat, un prospecto emocionante en la división de peso mediano porque tiene esa aura de no haber sido vencido. Si venciera a Whittaker, me encantaría pelear contra Khamzat", indicó el sudafricano.

Para cerrar, Dricus du Plessis señaló: "En mi opinión, si Whittaker vence a Khamzat, no creo que le garantice la oportunidad por el título. Honestamente, me encantaría verlo a él y a Strickland pelear por una pelea de contendiente número uno. Si no, estaba dispuesto a pelear contra Strickland, Adesanya, Khamzat, ahora soy campeón. Necesito luchar contra quien me dan. Voy a pelear contra el mejor. Si tuviera que pelear con Adesanya, Strickland o Khamzat, no lo habría hecho. un problema con cualquiera de ellos. Son buenas peleas de cualquier manera".