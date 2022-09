¡Será una carnicería! UFC confirmó una impresionante pelea en los Peso Ligero

En las últimas horas, UFC dio a conocer la oficialización de un combate que muchos quieren ver. Luego de un tenso cara a cara a comienzos de julio, ahora se verán en la jaula más importante del planeta. En la categoría de Peso Ligero, dos de las más grandes estrellas mundiales chocarán entre sí. La pelea entre Dustin Poirier y Michael Chandler ya tiene fecha y escenario: será en el UFC 281, según comunicó Ariel Helwani de MMA Fighting.

Cabe resaltar que Michael Chandler se hizo famoso por su exitoso paso por Bellator MMA, donde fue tres veces campeón de Peso Ligero. Ahora presenta un récord de 23-7, con 11 victorias por KO/TKO. En frente estará Dustin Poirier, quien tuvo tres victorias, dos frente Conor McGregor, y se ganó un lugar de nuevo para pelear por el cinturón de la división más explosiva y enérgica del octágono.

En el UFC 269, frente Charles Oliveira, el americano fue sometido con un mataleón en el tercer round y no pudo quedarse con la corona. Sin embargo, el excampeón interino de la división tiene un récord de 28-7, con 14 victorias por KO/TKO. En esta oportunidad, se cruzará con Michael Chandler en el UFC 281, el que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el Madison Square Garden de Brooklyn, Nueva York.

La pelea que todo amante de UFC quiere

Días atrás, Chandler dijo: “De momento, yo y Poirier somos los únicos tipos que no tienen una pelea programada dentro del Top 5. No es secreto que yo y Dustin Poirier estamos en ruta de colisión. Beneil Dariush aceptó un combate, Obviamente, Islam y Charles se van a enfrentar. Justin Gaethje está fuera por una cirugía en la nariz y lo enfrente hace dos peleas. Todos están desafiando a Conor McGregor, yo inclusive lo desafíe de manera respetuosa".

"Creo que UFC es una organización mejor con Conor McGregor en ella, pero necesitamos ver un Conor McGregor saludable en el octágono. Él no necesita apresurarse, vamos a ver cuando él vuelva. Entonces, no voy a esperar. Creo que ustedes van a escuchar novedades dentro de breve y puede ser yo frente Dustin Poirier. Vamos a ver. La simple verdad en vida: Tu no eres el mismo cuando estás sediento. Mantén la calma, sea un profesional, especialmente en público. Sus inseguridades están apareciendo”, cerró Michael.