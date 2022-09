¡Será una guerra! Así fue el primer cara a cara entre Jake Paul y Anderson Silva

Jake Paul encontró nuevo oponente hace pocos días, siendo el mítico Anderson Silva con quien se cruzará. El YouTuber y boxeador norteamericano chocará con un contrincante de categoría muy alta, según informó Paul's Most Valuable Promotions. El pleito de boxeo se llevará a cabo el próximo sábado 29 de octubre, en la Galaxy River Arena de Phoenix, Arizona. Por lo que se ha pactado, serán ocho asaltos de tres minutos en 187 libras.

El que estará en frente de Jake Paul en el ring en esta oportunidad será nada menos que Anderson Silva, excampeón Peso Mediano de Ultimate Fighting Championship, la empresa líder en el mundo de las MMA. El brasileño, de 47 años, es considerado uno de los mejores campeones en la historia de dicha compañía, además de tener el récord de victorias consecutivas en la promoción. "Mi prueba más difícil hasta ahora. Respeto la leyenda, pero debe ser exterminado", redactó el youtuber en sus redes sociales al respecto.

Jake Paul advirtió a Dana White

En la conferencia de prensa de este lunes, donde fue el primer cara a cara, Jake Paul desafió al Presidente de UFC. “Dana White no pensó que aceptaría esta pelea. Dana, sé que estás mirando, todavía me debes un millón de dólares desde que apostaste contra mí en Ben Askren . Quiero que salgas de tu escondite, dejes de ser un perr* y hagas una apuesta contra mí y Anderson y pagues esta vez. Porque no pensaste que aceptaría esta pelea".

“Hagamos una apuesta. Pongamos un millón, $2 millones, pongamos $5 millones. Apuesto a que no lo harás, Dana, porque estás terminado. Dejen de preguntarme sobre Jake Paul, muchachos", añadió el youtuber. Ante eso, White respondió: "Me importa un carajo lo que haga Jake Paul. Sé que amas esta mierd*, pero vamos, este tipo no tiene nada que ver con mi negocio. Él no pelea por mí, ni siquiera está en el mismo deporte de mierda que yo".

"No quiero hablar más de él. No me importa", cerró Dana White. Luego, el "niño problema" aportó: “Todo tiene que ver con mis oponentes anteriores, todos son idiotas. Anderson Silva es el tipo más amable del mundo y lo amamos. Si mi oponente es un idiota, lo trataré como un idiota y le golpearé el trasero y creo que la gente ha visto ese lado mío. Pero respeto a este hombre. Todavía voy a noquearlo, pero respetuosamente lo noqueo. Me importa una mierd*. Jugué a los fanáticos de UFC como un violín. Los tengo mirando, los tengo intrigados y ahora están en mi bolsillo trasero. Estoy ganando en mi propio juego y todos son parte de un gran plan”.