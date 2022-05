"Si muero, fue un gusto conocerlos": Bajo amenaza, polémica frase de Elon Musk

Horas atrás, el CEO de Tesla, Elon Musk, reconoció que actualmente teme por su vida, dejando una polémica publicación. Luego de lo que medios rusos informaron el domingo 8 de mayo, el empresario multimillonario dejó el siguiente mensaje en su cuenta personal de Twitter: “Si muero bajo circunstancias misteriosas, fue un gusto conocerlos”. Como podía esperarse, sus palabras se viralizaron de inmediato.

Antes, desde Rusia habían dicho: “Del testimonio del jefe de estado mayor capturado de la 36ª Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Dmitry Kormyankov, se deduce que el equipo de abonado en tierra de la compañía de satélites Starlink Elon Musk fue entregado a los militantes de los nazis Batallón Azov y los infantes de marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Mariupol en helicópteros militares”.

“Elon Musk, por lo tanto, está involucrado en el suministro de equipos de comunicación militar a las fuerzas fascistas en Ucrania. Y por esto, Elon, serás responsable como un adulto, sin importar cuánto te hagas el tonto”, expresaron también. Claramente son momentos de mucha tensión para el CEO de Tesla, quien está brindando internet gratis a los ucranianos, quienes son atacados desde hace más de dos meses.

Contestando al anterior mensaje, el fundador de dicha marca redactó que “no hay ángulos en la guerra”, además de cuestionar la palabra “nazi” usada en el texto ruso. Asimismo, la madre del multimillonario, Maye Musk, apareció en el medio de las disputas verbales, mostrándose molesta por la gracia de su hijo al hablar de la muerte. “Perdón. Haré mi mayor esfuerzo por mantenerme vivo”, respondió él.

Para concluir, sin dejar de lado su postura y continuando con su fortaleza, el nuevo dueño de Twitter aprovechó para decir: “Gracias por la bendición, pero estoy bien con irme al infierno, si ese es verdaderamente mi destino, dado que la mayor parte de todos los humanos nacidos estarán ahí”. Ahora, millones de personas comentaron lo sucedido, con opiniones encontradas y diversas reacciones.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya