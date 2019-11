Sica aseguró que con más exportaciones terminarán los desequibrios económicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó hoy que los desequilibrios de la economía argentina tienen relación directa con la escasez de exportaciones y la necesidad de una mayor integración al mundo para abrir mercados.



"Arrastramos el problema de no haber logrado exportar lo necesario para fortalecer la estabilidad de nuestra economía", señaló Sica en la apertura del Congreso Latinoamericano del Acero que se lleva a cabo en un hotel de Puerto Madero.



Este encuentro se realiza desde 1959 con la finalidad de lograr que las empresas acereras respondan no sólo a las necesidades del mercado, sino de manera particular a las exigencias de la sociedad latinoamericana para avanzar en el desarrollo de prácticas comerciales éticas y responsables.



El ministro destacó que las exportaciones de "un sector no alcanzan para crecer. Por eso, estamos ante el gran desafío de lograr una mayor diversificación en el marco de una economía más integrada y abierta".



"En los últimos 25 años la participación de las manufacturas de origen industrial han estado muy estancadas", subrayó el funcionario.



De todas maneras, a pesar del contexto internacional, durante la actual administración "se ha planteado quebrar esa tendencia y podemos decir que en parte lo hemos logrado".



"Vamos a terminar recuperando el dinamismo de las exportaciones, con un crecimiento del 5%. Quizás la macroeconomía no nos acompañó en todo lo que hubiésemos querido para fortalecer ese proceso", admitió el ministro Sica.



En este sentido, destacó que "veníamos de una economía muy cerrada durante 40 años y nos habíamos convertido en uno de los países más cerrados del mundo".



"Hemos recuperado en 4 años alrededor de 1.000 exportadores. Además, nos reposicionamos en el mundo financiero, reorganizamos los flujos de comercio, facilitamos procesos de importación y avanzamos en procesos de simplificación", recordó Sica.



El jefe de la cartera de Producción añadió que el sector siderúrgico es de "alto valor agregado, con promedios salariales más altos que la media, a pesar que nos seguimos peleando por el tema reintegros y veremos cómo lo solucionamos".



A modo de ejemplo, el funcionario ponderó el programa ProPymes impulsado por Techint a principios de los 2000, porque "ha permitido mejorar la competitividad de empresas asociadas y lo hemos tomado como un caso testigo para nuestra gestión".



En cuanto a los conflictos comerciales que han generado las exportaciones chinas, con denuncias recurrentes de dumping, recordó que la Argentina "es uno de los países más dinámicos en materia de defensa comercial. De hecho, más del 60% de las resoluciones tienen origen en países asiáticos".