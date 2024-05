No hay caso, vecinos del barrio Sierras de Marquesado continúan con los problemas que complican la vida cotidiana de la comunidad. Un caño roto ha generado problemas en las calles del barrio provocando que los servicios no puedan ingresar. DIARIO HUARPE llegó al lugar para conversar con los vecinos y conocer en detalle situación que los afecta. Según los vecinos, los colectivos no entran y los camiones recolectores de residuos solo transitan por las calles que no están inundadas, que son muy pocas.

“Ya no pasa el colectivo y el camión de la basura solo circula por las calles que no están inundadas” dijo Daniel Montaño, vecino del barrio.

Cabe mencionar que DIARIO HUARPE estuvo en inmediaciones del barrio Sierras de Marquesado, en el mes de abril, dos veces, por el mismo reclamo sobre caños rotos y falta de agua.

En esta ocasión, Montaño, que vive en la manzana “Ñ”, sobre la calle que limita con el Lote Hogar N.º 30, que es colindante con el barrio Sierras de Marquesado, dijo que además no hay acequias, por lo que el agua que se está desperdiciando corre por todo el barrio provocando inundaciones.

El agua corre por todas las calles del barrio. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

Según explicó, los vecinos han realizado los reclamos a las autoridades pertinentes, pero hasta el momento no han tenido una respuesta favorable.

“Es insostenible, necesitamos que nos den una solución. Los caños no dan abasto”, comentó Montaño.

A la indignación y la preocupación de los vecinos se les ha sumado la dificultad de sus quehaceres cotidianos en el sentido de que la calzada inundada hace que los vehículos se atasquen y representa un peligro para los transeúntes que tienen que cruzar la calle por donde se puede y no por donde quieren.

El barrio Sierras de Marquesado se encuentra sobre calle Pellegrini, a 500 metros de la Avenida Ignacio de la Roza, en La Bebida, en Rivadavia. Este barrio de 725 viviendas fue construido a raíz de la necesidad de viviendas dignas después del terremoto del año 2020.

