Siete muertos por la represión en una marcha a favor de Morales en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Siete manifestantes murieron y un octavo agonizaba hoy luego de que soldados y policías reprimieron anoche a tiros una marcha de productores de coca partidarios del ex presidente Evo Morales en Cochabamba, en el centro del país, informaron hoy autoridades.



El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo además que otros 115 manifestantes resultaron heridos y 110 fueron detenidos en los disturbios de ayer, que fue la jornada más violenta hasta ahora desde la renuncia y salida del país de Morales.



Cox había dicho anoche que los muertos habían sido ocho, pero hoy aclaró que hay siete fallecidos confirmados y otro al borde de la muerte.



"Hay un hermano que lamentablemente está agonizando por un vaciado cerebral y él penosamente va a fallecer", dijo a la agencia de noticias EFE.



La policía dijo que los manifestantes llevaban armas de fuego y objetos contundentes y que arrojaron bombas molotov a soldados y policías durante lo que describió como "enfrentamientos", y agregó que hubo varios heridos entre las fuerzas de seguridad.



Cox, que visitó el lugar de la refriega, dijo que no se trató de un enfrentamiento y que los fallecidos tenían impactos de bala que se cree provinieron de las fuerzas del orden.



"No ha existido un enfrentamiento, ha sido una arremetida de fuerzas policiales y militares en contra de la población civil", fue una de la conclusiones de Cox, que precisó que "se han incumplido protocolos" y estándares de seguridad internacionales.



La violencia se inició sobre un puente que une el municipio de Sacaba con Cochabamba y luego de que un grupo de 400 productores cocaleros intentaran llegar al centro de Cochabamba.



Militares y policías locales les impidieron el paso y trataron de convencerlos de que no avanzaran, pero las negociaciones colapsaron rápidamente y comenzaron los disturbios, dijeron manifestantes y medios locales.



El comandante de la Policía en el Departamento de Cochabamba, Jaime Zurita, indicó que la institución sólo usó agentes químicos, aunque dijo que los militares tenían armamento letal.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CISH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba.



"Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, dijo en un comunicado.



Zurita dijo que la policía se incautó de "petardos, hondas, palos con clavos, fierros, escopetas, bazucas artesanales, dinamitas y otros artefactos explosivos” que llevaban los cocaleros, y afirmó que se investigarán las causas de las muertes registradas.



Para hoy se esperaba la llegada a Cochabamba del ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, para establecer un proceso de diálogo con los dirigentes del grupo afectado.



La situación en Bolivia se ha ido agudizando tras las elecciones en las que Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de irregularidades que luego fueron corroboradas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que pidió repetir esos comicios.



Morales renunció el domingo luego de que la policía se amotinara y que las Fuerzas Armadas lo presionaran para que dimitiera.



Al día siguiente viajó a México en condición de asilado, no sin antes pedir a sus bases condenar lo que él considera un "golpe de Estado", que "se consumó" luego de que la senadora opositora Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum.



Áñez le advirtió ayer a Morales que tiene cuentas pendientes con la Justicia si regresa a Bolivia, por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su Gobierno.



Con las muertes en Cochabamba, el número de fallecidos en Bolivia desde el comienzo de la crisis subió a 20 mientras que el de los heridos supera los 500. Tres de las muertes se registraron en protestas contra el presunto fraude, y el resto después de la renuncia de Morales.