Sigue el reclamo de la UTA por un aumento salarial, pero por ahora no vuelven los paros

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúa en estado de alerta por el reclamo de una recomposición salarial para los choferes de colectivos del interior, entre ellos los trabajadores del volante de San Juan, que sea similar al homologado por el sindicato y el Ministerio de Trabajo de la Nación para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una audiencia que se concretó el martes entre las partes no hubo acuerdo, por lo que la UTA comunicó que el próximo jueves 17 se celebrará la próxima reunión y que "se ha resuelto el otorgamiento de un último plazo".

"Exigimos la adecuada respuesta a los pedidos salariales, y la inclusión de los trabajadores del transporte de pasajeros de todo el país en un plan de vacunación contra el Covid-19", afirmó el sindicato.

El reclamo que vienen realizando los trabajadores es un aumento de 37% más el pago de un bono de $30.000, tal cual quedó estipulado para los trabajadores de Capital Federal y Buenos Aires. Sin embargo, este mismo incremento no se logró por el momento para los colectiveros del interior.

Así es que, por el momento, no habrá paros del servicio como sí sucedió la semana pasada. No obstante, UTA indicó que de no haber avances en la negociación pasado el plazo podrían volver las medidas de acción directa.