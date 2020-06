Siguen las estafas a beneficiarios del IFE, AUH y a jubilados

Desde la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, continúan las recomendaciones para todas aquellas personas beneficiarias de planes sociales. Esto para que no se transformen en víctimas por aportar datos personales vía telefónica a desconocidos que se presentan como personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Estas recomendaciones surgen a partir de que mucha gente cayó en el engaño de los delincuentes que con su bien estudiado discurso, lograron obtener información confidencial de sus víctimas y así lograron acceder a cuentas bancarias y con los datos personales, pudieron sacar préstamos en diferentes entidades bancarias por diferentes montos.

Los mismos van desde los $30.000 a los $150.000, dependiendo de la capacidad crediticia de cada damnificado.

Entre los préstamos de mayor monto habría tres que son de $150.000 entre los más importantes y el resto de las denuncias los montos son de $80.000, $70.000, $50.000 y $30.000.

Desde que comenzó la entrega del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), en la sección Estafas, ya han recibido unas 78 denuncias por estafas y “cuentos del tío” no solo a personas consideradas adultos mayores, sino también a jóvenes de 18 años en adelante.

En lo que va de este mes de junio, ya se ha superado el record de 26 denuncias en un mes y se siguen registrando casos faltando aún siete días para que termine el mes.

Autores de las estafas

Como dato positivo, informaron las autoridades policiales que ya han detectado e identificado a 18 personas que cometieron estos ilícitos, el 90 porciento son oriundos de la provincia de Córdoba, y el resto de la provincia de Buenos Aires, quienes ya cuentan con pedidos de detención nacional.

Hasta el momento ninguno ha sido capturado y la Justicia rastrea sus movimientos bancarios para tratar de dar con ellos.

El jefe de la Sección Defraudaciones y Estafas de la Central de Policía, subcomisario Demetrio Illanes recomienda a la gente estar atenta a este tipo de procedimientos ilícitos y no responder preguntas de personas que se presenten como empleados de ANSES vía telefónica, porque el organismo nacional no cuenta con ese servicio y por lo tanto nadie está autorizado para pedir datos personales por esa vía. Los trámites son vía on line por la página de ANSES, llamando la persona interesada al 130 o a partir de ahora de manera presencial en cada delegación de ANSES.