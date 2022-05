¡Siguen sumándose! La campeona argentina que firmó contrato para pelear en UFC

En las últimas horas, una muy alegre noticia llegó para los argentinos amantes de UFC, teniendo otra representante. Ailin "Fiona" Perez es nueva peleadora de la máxima compañía de Artes Marciales Mixtas en el mundo, lo que claramente ha dado demasiado para hablar. La campeona de SFH se mete en la historia grande del deporte, siendo la segunda de su país en llegar a la empresa que comanda Dana White.

Cabe resaltar que Ailín tiene actualmente 7 victorias como profesional y 2 cinturones internacionales, lo que claramente no es poca cosa a su edad. Teniendo en cuenta que nada más suma 27 años de edad, se entiende que puede dar mucho más aún dentro de los octágonos. Por ese motivo, desde Argentina se ilusionan con tener una campeona dentro de UFC, cosa que aún no ha sucedido.

Nueva representante de Argentina en UFC

"Voy a dejarle un mensaje a Dana White, que espero esté viendo este video. Si no lo está viendo, que alguien se lo demuestre. Estoy preparada, seguiré entrenando. Si no se me da ahora, se me dará en el UFC en algún momento. Estoy preparada para demostrar que soy un argentina que está lista para estar en UFC", fue lo que indicó en un video que se viralizó hace pocas horas, ya sabiendo lo que podía pasar.

Para cerrar con sus dichos, Pérez lanzó: "Dana White, ¿qué estás esperando?". Claro, a las pocas horas se enteró de la mejor noticia, ya que finalmente UFC se fijó en ella y le envió un contrato a largo plazo. Si bien por ahora no se ha dado más información, se espera que tenga un debut en la jaula más importante del mundo en poco tiempo. Claro, en su entorno estallaron con esta información.

"Todo en la vida pasa por algo, no te sorprendas cuando llega lo bueno y cuando llega lo malo, pasa lo que tiene que pasar y la vida es justa. 2022, vamos a brillar", había resaltado en otro posteo Ailín Pérez, donde sale disfrutando de la playa, de espaldas y con la bandera de Argentina en sus manos. Como se puede observar, siempre se ha mostrado muy positiva y confiada con lo que iba a lograr.

Otros peleadores/as argentinos en UFC

Santiago Ponzinibbio.

Guido Cannetti.

Silvana Gómez Juárez.