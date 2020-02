Simone: "Aubasa tiene que poder generar recursos para mantener y ampliar la red de autopistas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, aseguró que recibió a la empresa Aubasa "con muy poca capacidad para hacer obras", por lo que estimó que la empresa "tiene que poder generar recursos para mantener y ampliar la red de autopistas y rutas".



En una entrevista con Télam, el funcionario bonaerense precisó que el nuevo presidente de esa compañía, Javier Osuna, trabaja para elaborar un diagnóstico de la situación "porque creemos que la empresa tiene que poder generar recursos para mantener y ampliar la red de autopistas y rutas".



En ese sentido, consideró que Aubasa "tiene que ser más activa y debe salir del mismo ajuste que cayó la provincia en estos dos años".



"Hay que ver -agregó- cuáles son las rutas que tienen una circulación de vehículos que pueda ser rentable para Aubasa, porque no es que puede poner cobro de peaje en cualquier lado", y remarcó que "técnicamente la ruta 6 tienen que tener peaje".



Entre los desafíos, afirmó que "hay que generar una autovía que pueda llevar a todo el tráfico de camiones, hay que terminar el acceso al puerto de La Plata por ruta 6, hacer dobles manos en la ruta 11 y ampliar carriles en la Autopista La Plata-Buenos Aires", pero aclaró que para todo ello "hacen falta recursos".



Recordó que, apenas asumió, el gobernador Axel Kicillof congeló las tarifas de los peajes en la provincia de Buenos Aires, por lo cual no se aplicó el aumento del 25% que había sido dispuesto por la gestión de María Eugenia Vidal.



"Lo que planteó el gobernador fue no hacer ningún aumento durante la temporada de verano y hasta Semana Santa, para que se beneficie el turismo y fomentar que la gente pueda irse", rememoró el ministro.