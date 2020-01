Sin declarar la emergencia sanitaria internacional por el coronavirus, la OMS hará monitoreos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hoy no declarar una emergencia internacional en salud pública por el coronavirus 2019-nCoV y anunció, en una conferencia de prensa realizada en Ginebra (Suiza), que creará una misión internacional multidisciplinaria con expertos para monitorear el avance del virus que ya causó 17 muertes en China.



"Esta es una emergencia en China pero aún no se ha convertido en una emergencia de salud global. La evaluación de riesgos de la OMS es que el brote es un riesgo muy alto en China y un alto riesgo a nivel regional y mundial", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El directivo encabezó la reunión con periodistas luego de dos días de deliberaciones del comité de expertos que analizó la situación generada por el nuevo coronavirus.



Tedros confirmó que "hay 584 casos reportados a la OMS, incluyendo 17 muertes en China" y que "575 del total fueron diagnosticados en ese país".



También, aseguró, "hay reportes de casos en Japón, la República de Corea, Singapur, Tailandia, los Estados Unidos y Vietnam".



"Somos conscientes de los informes de los medios de presuntos casos en otros países pero esos casos aún se están investigando", agregó el director de la OMS.



Tedros explicó que "una misión revisará y apoyará los esfuerzos para investigar la fuente animal del nuevo coronavirus 2019-nCoV, el alcance de la transmisión de persona a persona y los esfuerzos de detección en otras provincias de China".



Asimismo, aseveró: "No dudaré en volver a convocar al comité en cualquier momento si es necesario" y agradeció al gobierno chino "por su cooperación y transparencia", al señalar que "han tenido éxito en aislar y secuenciar el virus muy rápidamente y ha compartido esa secuencia genética con la OMS y la comunidad internacional".



Tedros también confirmó que "la mayoría de los fallecidos tenían afecciones de salud subyacentes como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaron su sistema inmunológico".



Sobre el nuevo coronavirus contó que los especialistas lograron determinar que "hay transmisión de persona a persona en China, pero por ahora parece estar limitado a grupos familiares y a los cuidadores de pacientes infectados".



"En este momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de ese país, pero eso no significa que no sucederá", acotó.



El funcionario reconoció que "todavía hay muchas cosas que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad".



Tedros aseguró que la OMS "no recomienda ninguna restricción más amplia sobre los viajes o el comercio" pero sí "control de salida en los aeropuertos como parte de un conjunto integral de medidas de contención".