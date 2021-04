Sin diálogo con su pareja, habló el sanjuanino que quiso evitar que abortara: "Si lo hizo, quedará en su consciencia"

Franco, el hombre que llegó a ser noticia en San Juan y en el país por querer evitar que su pareja aborte y hacerse cargo de su hijo, dio una entrevista a Canal 8 San Juan donde contó que se enteró de la noticia, de que la mujer ya se practicó la interrupción voluntaria del embarazo, y dijo que de "ser así, quedará en su consciencia" dando a entender que no tiene contacto con su esposa.

El hombre dio una extensa entrevista en la que dejó varias declaraciones. Primero señaló que con su pareja fueron a que le hicieran una ecografía a ella y que ahí escuchó por primera vez los latidos de su hijo.

“Me planteaba (su esposa) que sí lo quería tener, después que no. Me ponía el tema económico y la edad”, dijo Franco haciendo referencia a una contradicción. “Al final me encontré con la sorpresa de que estaba haciendo los trámites para abortar a espalda mía. Lo estaba haciendo a nombre mío con mi obra social”, añadió sorprendido.

“Acá estoy pidiendo por mi hijo, me llegaron comentarios negativos y muchos positivos. Mi principal objetivo es la vida de mi hijo porque tiene el derecho a vivir”, comentó posteriormente.

Tras esa declaración, donde mencionaba que recibió “comentarios negativos”, el periodista le preguntó si sabía que su mujer se había practicado el aborto, lo que fue confirmado por DIARIO HUARPE. “Si es así quedará en la consciencia de esa persona”, sentenció. “Duele cuando sos papá, cuando viste una ecografía en donde te diste cuenta que había vida, que ya se interrumpió”, añadió conmovido.

Con respecto a la decisión de la jueza de familia, Marianela López, que se declaró incompetente sobre la medida cautelar presentada por los abogados de Franco con el fin de que “se proteja el embarazó”, según manifestó primeramente a este medio Mónica Lobos, representante del joven.

“Yo le preguntaría (a la jueza) si es mamá si tienes sobrinos, acá no va si es competente o no, si cae o no en cierto juzgado, tiene que ver con quien está buscando justicia y es una persona que tiene el derecho de ser padre”, explicó. Luego aclaró que no es abogado ni juez.

Finalmente cerró con una frase, que dijo desde el primer día que empezó con su causa en los medios: “Si ella no quiere ser mamá, que me lo dé que yo si quiero ser papá y que ella siga con su vida, que le dé la oportunidad a su hijo de vivir”. Con esto último demostró una vez más que desconoce que el aborto se haya practicado.