Sin rastros de Abril en la casa del cuidador del camping donde se la vio por última vez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El rastrillaje realizado en la vivienda del cuidador del camping donde desapareció Abril Caballes, la niña de 10 años que es buscada desde el miércoles último en la localidad de Punta Indio, dio negativo, informaron hoy fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. La policía realizó un rastrillaje en la vivienda de Juan Carlos Farías tras una denuncia en su contra que formuló la vecina Patricia Castañada en DDI de La Plata, quien aseguró que el cuidador había abusado sexualmente de sus dos hijas, que ahora tienen de 15 y 14 años, cuando tenían 7 y 6 años y de una niña más. Tras conocerse la denuncia, personal policial y de la división de canes efectuaron un rastrillaje en la vivienda de Farías en busca del paradero de Abril con resultado negativo. En tanto, fuentes policiales indicaron que "del análisis de las declaraciones testimoniales a compañeros y padres del colegio de Abril se desprende que la niña se quería ir de su casa y las diferencias que tenía con su madre" A esto se agrega "las sospechas de Victoria Agüero, la vecina que vio por última vez a la menor y que ya había denunciado el maltrato que sufría por parte de su madre". Personal del Ministerio de Seguridad bonaerense e Infantería, Prefectura y Bomberos continúan la búsqueda “casa por casa” de la menor junto a vecinos y baqueanos de la zona. La Municipalidad de Punta Indio pidió a los habitantes "no acercarse" al lugar de búsqueda "para no entorpecer la labor del personal" abocado a las tareas. El pasado miércoles por la tarde, la madre de la niña radicó la denuncia por su desaparición, en la que declaró que regresaba a su domicilio en las cercanías de la playa El Pericón (Punta Indio) junto a Abril, cuando la niña se apartó para volver a buscar una muñeca que se había olvidado. De acuerdo a su testimonio, al advertir que Abril no regresaba, fue a buscarla pero ya no la encontró. La niña es de tez blanca, mide 1,30 metro, tiene contextura delgada, cabello castaño largo y al momento de desaparecer vestía buzo de lanilla verde con rayas negras con capucha y calza negra. La denuncia por "averiguación de paradero" fue radicada en la comisaría local y en la causa interviene la Fiscalía 5 a cargo de Juan Mennucci, del Departamento Judicial La Plata. En tanto, para dar con el paradero de la niña el ministerio de Seguridad de la Nación informó que por primera vez se resolvió activar el "Alerta Sofía", un sistema de emergencia rápido a través del cual se difunde un afiche con información precisa del menor de edad desaparecido, que se activa solo en casos previamente calificados como urgentes y de alto riesgo inminente.