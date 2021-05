Un motociclista murió tras ser atropellado por una camioneta

Cerca de las 15 de este sábado, Día del Trabajador, un siniestro fatal ocurrió en el departamento Santa Lucía. Una camioneta atropelló a una moto, en la que iban a bordo dos personas, y como consecuencia, murió el conductor de la motocicleta. El hecho vial sucedió en calles San Lorenzo y San Juan. Los vecinos de la zona criticaron al personal de ambulancia porque tardó más de media hora en llegar al lugar.

Las personas de la moto eran un hombre y una mujer, que constituían una pareja. Según testigos, eran de Rawson y estaban en el departamento del este en un cumpleaños, que se realizaba en una finca a pocos metros del accidente. La pareja iba bordo de la motocicleta por calle San Juan de sur a norte y la camioneta Dodge, que venía de una obra de construcción al parecer, circulaba por San Lorenzo de este a oeste cuando se produjo el choque. De acuerdo al relato de testigos, el vehículo de mayor porte no frenó a tiempo y arrolló a la motocicleta.

A raíz del fuerte golpe, el hombre y la mujer volaron y cayeron al pavimento. Fue peor para el primero, que murió a los pocos minutos. A la mujer la trasladaron en ambulancia. En principio, la damnificada tenía algunas quebraduras. Los presentes en el lugar contaron que ambos llevaban puestos los cascos de seguridad, pero no fueron suficientes.

De acuerdo a las primeras informaciones, en la zona del choque estuvo una médica que pidió ayuda para asistir al hombre. Pero llegó personal sanitario y junto corroboraron que ya nada se podía hacer, por lo que procedieron a tapar el cuerpo.

Los testigos de la tragedia y algunos familiares de los motociclistas se enojaron con los paramédicos de la ambulancia porque tardaron en llegar más de 30 minutos. Hasta el lugar arribaron un camión de Bomberos y una patrulla de la Policía de San Juan para trabajar en las diligencias del momento.

No se sabe la identidad aún de las víctimas y del conductor de la Dodge, ya que el accidente es incipiente. A este último probablemente se le inicie una causa por homicidio culposo, que será investigada por la UFI Delitos Especiales. Faltará saber cuál es el grado de culpa que le cabe al sujeto en el hecho, si circulaba a alta velocidad, si iba alcoholizando o no o si tenía toda la documentación en regla. A simple vista, el rodado no estaba en condiciones para circular, manifestó un testigo del siniestro.

Los vecinos de la zona contaron a este medio, que la esquina de San Lorenzo y San Juan es muy complicada porque no se ve qué vehículos vienen por la calle debido a los árboles y ramas que hay allí. Además explicaron que los conductores que circulan por la calle San Lorenzo jamás frenan.