Síntesis de la derrota de Argentina ante Inglaterra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La siguiente es la síntesis del partido que hoy el seleccionado argentino perdió ante Inglaterra, por 39 a 10, por el Grupo C de la IX Copa del Mundo de rugby que se desarrolla en Japón: + Argentina: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro.Entrenador: Mario Ledesma. Luego ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Medrano, Agustín Creevy, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy. + Inglaterra: Elliot Daly; Anthony Watson, Manu Tuilagi, Owen Farrell y Jonny May; George Ford y Ben Youngs; Billy Vunipola, Sam Underhill y Tom Curry; George Kruis y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Joe Marler. Entrenador: Eddie Jones. Luego ingresaron: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Henry Slade, Jack Nowell. Tantos en el primer tiempo: 6m penal de Urdapilleta (A); 8m try de May (I), 35m. Try de Daly (I) y 40m try de Youngs (I). Tantos en el Segundo Tiempo: 5m try de Ford convertido por Farrell (I), 12m. penal de Farrell (I), 31m. try de Moroni convertido por Boffelli (A) 34m. try de Nowell convertido por Farrell (I) y 40m. try de Cowan-Dckie convertido por Farrell (I). Incidencias: en el primer tiempo, 17m. expulsado Lavanini (A). Estadio: Tokyo Stadium. Árbitro: Nigel Owens (Gales).