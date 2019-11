Sobrero, con críticas a Macri y a Fernández: "Alberto ya me desilusionó"

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, tuvo un fuerte exabrupto contra el presidente Mauricio Macri y también cuestionó al mandatario electo Alberto Fernández, al afirmar que "ya" lo desilusionó.



"Un hijo de puta", dijo Sobrero sobre Macri, al ser consultado en un programa de A24 sobre "cómo calificaría a alguien que deja uno de cada dos chicos pobres y con un 38 por ciento de pobreza"



"La familia Macri se hizo así, robando. Los que lo rodean a él siempre ganaron, ganaron con la deuda, siempre con la timba financiera. Nunca pasaron hambre. ¿Qué va a saber Macri de que un pibe no puede comer? ¿O este muchacho, Marquitos Peña, qué puede saber? No entienden nada de eso", agregó el dirigente gremial.



Asimismo, indicó que "ellos son coherentes con su clase, gobernaron para ellos, aplicaron la política del derrame que nunca llega, y la política de la meritocracia que en una país con esta desigualdad es imposible discutir".



En tanto, al ser consultado sobre Alberto Fernández, respondió que "ya" está "desilusionado" y cuestionó el hecho de que "en el gabinete que está formando son todos menemistas".



No obstante, afirmó que "sería necio decir 'son todos malos', porque tampoco los vi gobernar todavía".



"Dentro de este régimen capitalista hay poco margen para sacar a toda nuestra población que está en la extrema pobreza. Quizás puedas tener más consumo, o no tenga las tarifas dolarizadas, pero el tema es estructural. En un país como Argentina no podemos padecer nada, tenemos de todo, nos podemos autoabastecer", aseveró.



“La transición la están aprovechando para meternos todo el ajuste que tienen que hacer”, dijo en otro tramo de la entrevista y, al profundizar sus críticas contra Fernández, agregó: "No puede ser que todos los días haya aumentos y Alberto no diga ‘che, paren un poco la moto’”.



“Alberto pertenecía al círculo rojo, votó en blanco como nosotros. Sin embargo a nosotros nos matan y a él lo llevaron de candidato a presidente”, indicó y concluyó: “El mismo error lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, alguien tiene que decir basta”, justificó las críticas.