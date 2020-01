Sol Pérez y Mónica Farro casi terminan a las piñas en Mardel

Es sabido que Sol Pérez y Mónica Farro nunca tuvieron muy buena relación, este verano coincidieron en el elenco de Veinte Millones, la comedia que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata.

Pero, en las últimas horas se desató un escándalo entre las dos vedettes y el detonante de la bronca sería un vestido, aunque los roces ya se venían acumulando por problemas de cartel y por el orden de saludos en el final de la obra.

"Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos. La tuvieron que separar para que no me pegue, tengo mucho miedo", dijo Sol Pérez.

Y esto repercutió en el escenario es que cuando el público ya estaba sentado para presenciar la segunda función de la noche, Carmen subió al escenario luego de varios segundos de retraso para anunciar que no se realizaría. Acompañada por Sebastián Almada, autor y director de la pieza teatral, la capocómica dio los motivos de la cancelación: “Sol Pérez no quiere salir a escena”, dijo. Esta negativa se habría motivado por una nueva pelea de la ex chica del clima con Mónica Farro.

Lo concreto es que este fin de semana habrá función ya que Sol Pérez, habría pedido disculpas por todo lo sucedido, comprometiéndose a llevar adelante las dos funciones de este sábado, y las dos de mañana. No obstante, el futuro de la obra es incierto. La única salida al conflicto sería la renuncia de una de las protagonistas del escándalo, y esa sería Farro. Se maneja otra posibilidad: que se vayan las dos.

FUENTE TELESHOW