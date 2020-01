Sigue el escándalo en la familia de Lía Crucet

Malena Gonzales, hija de Karina Crucet, denunció por abuso a un ex Soñando por Bailar, sin embargo al preguntarle por su abuela la entrevista dió un giro inesperado y el foco quedó centrado en la salud mental del emblemática artista tropical. A raíz de ello Crucet hizo un desgarrador video para desmentir los dichos de su familia sobre su salud mental, y mostró la medicación que debe tomar.

La nieta de Crucet vivió una experiencia traumática cuando trabajó como mesera en un local. Según los dichos de Malena, el propietario del lugar, José María Gómez, conocido en su momento mediáticamente como El Carni, siendo participante del reality de talentos: "Soñando por bailar" la hizo pasar una situación delicada que terminó en una denuncia por acoso.

"Estaba trabajando en el bar de moza –relató la nieta de Lía Crucet al programa radial de Ulises Jaitt–. Mi horario era de 16 a 2 AM y un día antes me había dicho que vaya a las 11 para atender un evento grande. Cuando llego, me entero que estaba yo sola con él arriba. Como estaba empezando no podía decir que no. Estábamos los dos y en un momento me dice: ‘Male, haceme un favor. Pasá un trapito en el espejo del baño de hombres’. Yo fui y lo veo que estaba orinando. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui del baño al antebaño. Cuando me pongo ahí, viene, me agarra de la cintura y me dice ‘qué bien que trabajás, me encanta’”.