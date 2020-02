Solá, ante diputados del Parlasur: "La ideología nunca puede ser un obstáculo para el diálogo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El canciller Felipe Solá consideró hoy que "la ideología nunca puede ser un obstáculo para el diálogo" y apostó por "no quebrar la simbiosis" entre Argentina y sus socios Brasil y Paraguay, durante una reunión con representantes del Parlasur, el órgano parlamentario del Mercosur.



"Todos nuestros países sufren atrasos, el continente retrocede y somos la región del mundo más injusta y la que menos crece", evaluó Solá, al recibir a los legisladores en la sede de la Cancillería en esta capital.



Al respecto, expresó: "Uno no debe buscar la verdad; debe buscar un hermano. Porque no hay una sola verdad. Como dijo el papa Francisco, no es buscándola como nos vamos a encontrar, vamos a hallarla cuando nos encontremos".



Según se informó en un comunicado, el jefe de la diplomacia argentina sostuvo que "la ideología nunca debe ser un obstáculo para el diálogo. Es la mochila que llevamos, que puede ser un peso o una formación, pero lo que no hay que hacer es sacarla y ponerla adelante", insistió.



"Nunca tuvimos el problema de que Brasil y Paraguay estuvieran creciendo y nosotros no; todo lo contrario: nosotros lo hicimos con ellos. Esa simbiosis no debe quebrarse porque nos costó muchos años conseguirla", enfatizó.



Sobre ese punto, Solá aseguró además que las mismas gestiones que encare con Brasil las replicará con Paraguay y Uruguay, y detalló que buscará una "unión de productores de energía del sur" para "desarrollar tecnología y hablar del 5G entre todos".



"Estamos abiertos a hablar cuestiones de seguridad en las fronteras, y el medio ambiente también es algo que tenemos que discutir con Brasil", detalló.



De la reunión participaron el titular del Parlasur, Oscar Laborde, y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Cháves, entre otros funcionarios.



Los representantes del Parlasur acordaron hoy priorizar el seguimiento del proceso electoral en Bolivia y de la situación en Venezuela, en una audiencia en el Congreso en la que hubo críticas a la gestión de Cambiemos desde la delegación argentina.



Laborde, el argentino que ejerce la jefatura del cuerpo desde enero, declaró que la reunión de hoy, con todas las representaciones políticas de los países miembro, constituía "un gesto político" en busca de ratificar que "el Parlasur debe ser un actor importante en la región".