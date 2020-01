Solá: "El mundo está tomando conciencia de esta especie de tragedia de la deuda argentina"

El canciller Felipe Solá señaló hoy que "el mundo está tomando conciencia de esta especie de tragedia de la deuda argentina", al llegar a Roma junto al presidente Alberto Fernández para una gira europea que mañana reunirá al jefe de Estado argentino con el papa Francisco y luego lo llevará a Alemania, España y Francia.



"Argentina es un país importante y los líderes del mundo suelen ser pragmáticos", planteó Solá en declaraciones a la prensa en la puerta de la residencia de la embajada argentina ante Santa Sede, donde hasta el domingo se hospedarán el presidente y la primera dama Fabiola Yañez.



El canciller agregó que "Alberto Fernández le pone un plus a las entrevistas personales, que es muy importante, le pone algo él que las mejora".



En ese marco, aseguró que "empieza a haber una gran conciencia en el mundo occidental en especial de esta especie de tragedia de la deuda argentina", que se suma a "estancamiento, inflación y aumento de la pobreza".



"Me parece que se está tomando conciencia de lo que pasó en la Argentina", agregó Solá.



El presidente se encontrará mañana a las 10.30 de Roma (6.30 de Argentina) con el papa Francisco en el Vaticano y luego lo hará con el mandatario italiano Sergio Mattarella y el premier Giuseppe Conte.



El lunes 3, Alberto Fernández se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín, el 4 con el presidente español Pedro Sánchez en Madrid y el miércoles 5 con el francés Emmanuel Macron, en París.



Consultado sobre la figura del pontífice agentino, Solá planteó que "es siempre muy especial porque siempre adherí a sus ideas desde el comienzo, y después adherí a Laudato si'", en referencia a la encíclica papal de 2015.



Además, según el canciller, el tema de la posible legalización del aborto en la Argentina "puede salir o puede no salir" en la reunión con el Papa ya que "nunca hay un tema prohibido", aunque opinó que "posiblemente no" sea propuesto por el Presidente.



Solá destacó además la postulación de la diplomática Fernanda Silva como futura embajadora ante la Santa Sede al señalar que "es una persona de mucha personalidad y opinión y en algún momento de su carrera creo que fue discriminada".



"No estaba yo ni me consta, pero eso he escuchado", acotó.



Y, reveló: "Ayer a la tarde la llamé por teléfono, se emocionó mucho, se puso a llorar, le pedí que no contara nada", respecto del nombramiento de Silva cuyo plácet fue enviado ayer a la Nunciatura Apostólica para su aprobación.



"Es una decisión que puede ser del Presidente o puede ser de la vicepreisdenta porque ella ha trabajado con los miembros del Grupo Patria. Yo estoy muy contento. No se me había ocurrido a mi, no tenía el dato de que ella había trabajado ya en la embajada ante Santa Sede. Ordenamos las cosas lo más rápido posible", destacó Solá.