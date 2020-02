Solá recibe al futuro canciller de Uruguay, en el primer acercamiento al gobierno de Lacalle Pou

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El canciller Felipe Solá recibirá el martes próximo al designado ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Ernesto Talvi, en un primer acercamiento de la Casa Rosada a la futura administración de Luis Lacalle Pou, quien asumirá la Presidencia del país vecino el domingo 1 de marzo.



El encuentro bilateral, que se llevará a cabo en el Palacio San Martín, parte de una invitación que Solá le hizo al futuro canciller antes de su visita oficial a Brasil con la intención de transmitir la "relevancia estratégica" que el Gobierno le otorga a la relación con Uruguay, luego del respaldo explícito que el presidente Alberto Fernández le dio al derrotado candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, durante la pasada campaña presidencial.



La relación bilateral, el Mercosur y la construcción de la Hidrovia Paraná-Paraguay serán, entre otros temas, parte de la agenda que Solá analizará junto a Talvi, informaron a Télam desde el Palacio San Martín.



La señal de acercamiento de la Casa Rosada fue destacada por el propio Talvi, quien en su cuenta personal en Twitter remarcó: "Hoy recibimos la invitación del canciller Feliipe Solá para reunirnos en Argentina. Lo valoramos y esperamos concretar la visita en los próximos días @felipe_sola".



Desde el momento de su designación, Talvi dio muestras de la importancia que el futuro gobierno de Lacalle Pou le otorgará al Mercosur.



"Apostaré por un Mercosur moderno y flexible", dijo el futuro canciller a la prensa apenas fue oficializada su designación, y marcó los lineamientos que tendrá la política exterior del Uruguay bajo el liderazgo del nuevo mandatario.



"Nos relacionamos con Estados y no con gobiernos, no por afinidades, sino por intereses", afirmó entonces, y puntualizó que lo conveniente "para un país pequeño como es Uruguay es conjugar los intereses de los países de la región, para que puedan confluir".



El miércoles pasado, el futuro canciller estuvo reunido con Ernesto Arújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, con quien hablaron de los "temas más relevantes de las relaciones internacionales actuales y en particular de temas concernientes a América Latina", según detalló el propio Talvi en declaraciones a la prensa.