Soles de Mexicali, con el argentino Amigo, ganó y es líder en Oeste del básquetbol mexicano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Soles de Mexicali, con la participación del argentino Daniel Amigo, continúa como líder de la división Oeste del básquetbol de México, al superar anoche a Panteras de Aguascalientes, por 80-74, en un partido correspondiente a la fase regular.



El pivote nacido en la ciudad de El Paso, estado norteamericano de Texas, anotó 4 puntos (1-3 en dobles, 2-2 en libres), tomó 5 rebotes y repartió 4 asistencias en 12 minutos



Amigo, de 24 años, realizó las divisiones formativas en la Universidad de Denver y adoptó la ciudadanía argentina, por sugerencia de sus padres. Anteriormente se desempeñó en el Debreceni (Hungría).



Por su parte, el escolta bahiense Lucio Redivo consiguió 14 puntos (1-2 en dobles, 4-10 en triples), un rebote y una asistencia en 28m. para Aguacateros de Michoacán, que dirige el DT chubutense Nicolás Casalánguida y derrotó a Abejas de León, por 79-76



En el conjunto ganador actuaron los extranjeros Jerome Meyinsse (9 puntos y 12 rebotes), Donald Sims (14 y 3) y Rodney Green (15 unidades, 3 rebotes, 3 asistencias y un bloqueo), todos con pasado en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB)



Además, Fuerza Regia de Monterrey, con 5 tantos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 22m. del base Cristian Cortés (ex Obras Basket), superó como visitante a Capitanes de Ciudad México, por 93-86.



Por su lado, el escolta dominicano Víctor Liz (ex Obras Basket) aportó 12 unidades, 3 robos, 3 rebotes y 2 pases gol en 29m. para Mineros de Zacatecas, que fue doblegado por Dorados de Chihuahua, por 93-75



En tanto, el alero estadounidense Aaron Harper (ex Ferro) resultó la figura excluyente con 28 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para Huracanes de Tampico, que le ganó a Correcaminos UAT Victoria, por 109-104.