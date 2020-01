Soles de Mexicali, del argentino Amigo, quedó a un triunfo de la final en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Soles de Mexicali, con la presencia del argentino Daniel Amigo, quedó anoche a una victoria de avanzar a la final de la zona Oeste del básquetbol de México, tras superar por 87 a 81 a Panteras de Aguascalientes.



Con este éxito, el conjunto que logró el mejor registro en la fase regular de la competencia se situó 3-1 en la llave y podrá quedarse con la clasificación en caso de una nueva alegría en el partido que se llevará a cabo esta noche (22.30 de Argentina) en el Auditorio Hermanos Carreón.



El pivote, de 24 años y nacido en la localidad californiana de El Paso, ingresó como titular en Soles y actuó durante casi 15 minutos. El interno nacionalizado argentino, que pasó por el Debreceni Akademia de Hungría, aportó 7 tantos (3-7 en dobles, 1-2 en libres), un rebote y una asistencia.



Por su lado, Aguacateros de Michoacán, el equipo que conduce el DT chubutense Nicolás Casalánguida, superó por 90-87 a Capitanes de Ciudad de México, para quedar 3-1 arriba en la serie semifinal del Oeste.



En el quinteto del ex entrenador de Gimnasia de Comodor Rivadavia se destacó el alero estadounidense Rodney Green (ex Instituto de Córdoba), quien finalizó con una planilla de 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.



Mientras que el escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket) contribuyó con 6 unidades (2-3 en triples) en 13 minutos.



Por su parte, Fuerza Regia de Monterrey, con 3 tantos, 4 pases gol, 3 rebotes y un robo en 21 minutos del base Cristian Cortés (ex Obras Sanitarias), le ganó por 77-70 a Dorados de Chihuahua y accedió a la final de la Conferencia Este de la competencia.