Solo 1 de cada 10 niños en condiciones de colocarse el refuerzo contra el Covid cumplió

El invierno comenzó hace una semana y las autoridades de Salud Pública estimaban que para esta época del año iban a avanzar considerablemente con la vacunación contra el Covid-19 en los chicos en edad escolar, sin embargo, el resultado no es el esperado. De los datos suministrados por el organismo, se desprende que uno de cada diez niños en condiciones de colocarse el refuerzo (tercera dosis) cumplió con esta etapa, mientras que el resto no lo hizo. El detalle fue aportado a DIARIO HUARPE por Fabio Muñoz, titular del Programa de Inmunizaciones.

Sobre los números que están en el registro, en San Juan hay 89.000 niños, de entre 3 a 11 años, que recibieron las dosis iniciales (primera y segunda) aunque solamente el 50%, es decir, 44.000 están en condiciones de acceder a la tercera. Muñoz explicó que esto es por una cuestión temporal, ya que cumplieron los 120 días que se requieren entre ambas colocaciones. Sin embargo, de esos asistieron 4.000 chicos. Si a esta cifra se la coteja con el total de ese segmento etario, arroja que el 4,49% está inmunizado con el refuerzo, aunque si se toma la población que está en tiempo de aplicársela se está en 9,09%.

El profesional explicó que la vacunación avanza, pero no como ellos esperaban, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia no terminó y es posible que se registren algunas nuevas variantes del virus a nivel nacional. “El refuerzo en chicos no está avanzando mucho, es decir, en grandes cantidades”, indicó.

“El refuerzo está estancado. Es un porcentaje bajo, no tenemos ni siquiera el 10% de lo que tendríamos que tener”, aseguró Muñoz.

El especialista precisó que para ese sector están colocando la vacuna Pfizer pediátrica, situación diferente se da en el grupo comprendido por adolescentes entre 12 a 17 años, que aplican la dosis tradicional. “Hay disponibilidad de vacunas, en ningún momento hubo faltante. Necesitamos que vayan y pongan el brazo”, indicó.

Estiman que San Juan tiene un total de 30.000 dosis esperando ser colocadas. Una vez que los números vayan descendiendo, emitirán un nuevo pedido al Ministerio de Salud nacional para que les provea más vacunas. Muñoz indicó que la reposición es rápida.

Descartan volver a escuelas

Sobre las estratégicas que barajan para incentivar la vacunación en los niños, desde Salud Pública descartaron, por el momento, volver con los operativos en escuelas. Muñoz sostuvo que estos tuvieron poca adhesión y no lograron alcanzar un número considerable de chicos vacunados contra el Covid-19, aunque el resultado no fue del todo negativo, ya que pudieron avanzar con la aplicación de aquellas que contempla el calendario tradicional.

Espera de 120 días: en qué caso

El plazo de 120 días se comienza a contar desde la colocación de la segunda dosis para recibir la tercera y una vez aplicada esa se vuelve a contabilizar para acceder a la cuarta. Sin embargo, un detalle interesante es que si la persona tuvo Covid-19 comienza desde cero cuando le dieron el alta médica. Aunque este caso solamente opera para la sección que va de segunda a tercera, pero no así de tercera a cuarta.