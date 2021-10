Solo Juan presenta "Lo que fuimos", amor y despedida pop con toques centennial

Solo Juan, músico y productor sanjuanino, estrena “Lo que fuimos” junto con su video clip. El artista propone un tema romántico y empieza a caminar por los ritmos del pop.

El material ya se puede ver en Youtube y escuchar en Spotify.

Hace tiempo que este músico viene proponiendo cosas. La música parece ser su patio de juegos. Experimenta con ritmos, con géneros, hay canciones que parecen un juego y otras, una hoja arrancada de un diario íntimo.

Solo Juan llega con “Lo que fuimos” un paso por el pop desde lo audiovisual y musical. Una de las canciones más “aceleradas” en comparación a la cadencia y lentitud que venía tratando

En esta oportunidad el sanjuanino pone en su repertorio otras poéticas. Siguen siendo sencillas, directas, casi anecdóticas y el sonido al que apela es una extrañeza, pero en conjunto la obra de este músico parece eso. Prueba, error, prueba.

Entonces, hablar de alguien tan versátil hace que cualquier cosa que se escriba se aplique en momentos muy específicos, hablar en general sobre él hace que aspectos del artista queden afuera.

