¡Sorpresa! Así anunció Gonzalo Higuaín su retiro del fútbol profesional

De una forma que causó impacto, el reconocido futbolista argentino, Gonzalo Higuaín, colgó los botines. El mencionado anunció este lunes su retiro del fútbol profesional, dejando atrás una enorme carrera deportiva, con logros y títulos más que deseados por cientos de otros jugadores. A sus 34 años, tras pasar por Argentina, Europa y ahora en Estados Unidos, decidió dar un paso al costado.

”Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, fue lo que comenzó diciendo Gonzalo Higuaín, emocionado, en medio de un conferencia de prensa en Miami. Cabe recordar que el exjugador de River Plate y Real Madrid actualmente defiende los colores del Inter de dicha ciudad.

A continuación, mencionó: “Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía imaginar”. Sin embargo, eso fue antes de terminar llorando por mencionar a su esposa e hija. “Sin ellas nada tendría sentido. Las amo con todo mi corazón. Los nueve que viví en la Selección Argentina son únicos. Es algo inimaginable, imborrable. Defender a tu país es una sensación única, conocí gente maravillosa. Gracias”, resumió.

Emocionante adiós de Gonzalo Higuaín

“Todo comenzó desde muy pequeño jugando en mi barrio, en el Club Atlético Palermo. Guardo momentos inolvidables de esa época, que me permitieron crecer y aprender. Era demasiado flaquito. Fue una época muy larga, desoladora. Pero después me dijeron que creían en mí y mi sueño pudo seguir en pie”, expuso luego. Sin lugar a dudas, Gonzalo Higuaín quedará en la memoria de muchas personas en todo el planeta.

Para cerrar, el "Pipa" también destacó: “Gracias a los compañeros, amigos y fans de todos los clubes y de la selección argentina”. Tras eso, comenzó a hablar de su familia, siendo siete minutos de un emocionante discurso. Con lágrimas y la mirada de todos los periodistas que mostraban un respeto enorme por sus palabras y carrera, finalizó la conferencia sin saber lo que ocasionó en el planeta con la noticia.