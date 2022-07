¡Sorpresa! El posible destino de Cristiano Ronaldo que enfurece a los fanáticos del Real Madrid

Teniendo en cuenta el deseo de Cristiano Ronaldo de querer irse del Manchester United, se abren distintas puertas y posibilidades. Eso, buscando continuar en la elite y adentrarse a un elenco del Viejo Continente, para así poder lograr lo que él desea: competir por la Champions League. En las últimas semanas, ha crecido el rumor que varios equipos le han ofrecido propuestas, como Barcelona, PSG, Bayern Miúnich, entre otros.

Sin embargo, una última noticia pone en alerta a todos los fanáticos del Real Madrid. ¿A qué se debe esto? Según el medio español AS, Atlético de Madrid no vería con malos ojos la contratación de Cristiano Ronaldo para reforzar su plantilla. De hecho, el propio entrenador argentino, Diego Simeone, habría dado el visto bueno para una hipotética llegada del goleador luso. Sin dudas, en redes sociales, aficionados del “Merengue” lucieron su descontento.

¿Se queda Cristiano Ronaldo en Manchester United?

En estas horas, el DT de los “Diablos Rojos”, Erik ten Hag, habló con el sitio antes mencionado y dijo: “Estoy bien informado, también hay una opción para que su contrato se amplíe hasta 2024. Sí, pero para ser honestos, aunque yo haya firmado un contrato de tres años, en el fútbol también importa el corto plazo. Tenemos que ganar desde el inicio, así es que no miro mucho más adelante. Tengo una estrategia, un proceso, necesita tiempo, pero al final tenemos que asegurar que tenemos un equipo ganador desde el inicio”.

“Creo que sí, pero está entrenando. Creo que todos conocemos a Ronaldo, todos sabemos que es un profesional de primer nivel y que estará en forma. Esto es lo que menos me preocupa. Creo que Cristiano es capaz de hacer eso. Lo ha demostrado todo durante su carrera. Conocida es mi exigencia. Quiero jugar de una forma determinada, un gran jugador puede contribuir a ello, y en nuestra plantilla tenemos a Ronaldo, que es uno de los mejores”, expresó el entrenador, haciendo foco en la pretemporada con o sin el portugués.

Para complementar con sus dichos anteriores, ten Hag, también argumentó lo siguiente: “Los jugadores son quienes dictan tu forma de jugar. Especialmente los que marcan goles, porque son extremadamente importantes para un equipo. Construyes tu equipo a su alrededor”. No queda ninguna duda que en Manchester United no desean soltar al ex goleador del Real Madrid, cosa que se dificulta para ellos con el pasar de los días.