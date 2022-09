Sorteo: ganate una entrada para la fiesta '80 y '90 en la quinta Las Carretas

La primera fiesta '80 y '90 de la quinta Las Carretas se inaugurará este sábado 24 septiembre. Se realizará en Santa Lucía en las calles Güemes y México. Y será para mayores de 30 años.

Los invitados ingresarán a partir de las 23.30 horas con su entrada anticipada que tiene un valor de $600, sin embargo, pueden adquirirla a $800 en la puerta. Las mujeres ingresarán gratis hasta la 1 de la mañana. Todos los invitados disfrutarán de la barra desde el momento que ingresen, afirmaron desde la organización.

La quinta Las Carreteras lleva una trayectoria interesante en cuanto a eventos de festejo, pero esta será la primera fiesta que ofrece para cada uno de sus clientes y para cualquiera que quiera pasar una noche inolvidable.

José Girón, dueño y organizador de esta fiesta, cuenta con el apoyo de su familia para poder llevarla a cabo. También afirmó a DIARIO HUARPE que no sería posible sin cada trabajador de la quinta. Agregó: "Me costó mucho llegar a tenerlo, siempre fui de abajo, así que me esmeré en hacer una gran fiesta para garantizar una buena noche para cada invitado".

