Sostener Cultura II entrega becas de emergencia de hasta $30.000 a artistas

Las Becas Sostener Cultura abrió su convocatoria para su segunda edición, que destina 450 millones de pesos para becas extraordinarias de hasta $30.000 a trabajadores de la cultura, entre el jurado está la secretaria de Turismo de San Juan, Virginia Agote.

La convocatoria está abierta del 13 al 17 de julio y una vez finalizado el período de inscripción, la Anses y el equipo del FNA revisarán, en primer término, si las postulaciones cumplen con los requisitos mínimos necesarios.

Tras esa preselección, los especialistas tendrán la tarea de evaluar los antecedentes de las y los postulantes, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad frente a los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la emergencia sanitaria.

Con el objetivo de agilizar el otorgamiento y hacer aún más transparente el proceso de adjudicación se firmó un convenio con ANSES. De esta forma, se garantiza que accedan a la beca aquellas y aquellos que más lo necesiten y más rápidamente.

Esta medida se inscribe dentro de las políticas que viene impulsando el Ministerio de Cultura como parte del desarrollo de una Cultura de la Solidaridad que invita a apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad artística y cultural para que entre todas y todos podamos superar este momento.

Pueden participar trabajadores y trabajadoras de la cultura que sean argentinos y extranjeros que residan legalmente en el país desde hace más de tres años. Por ejemplo, artistas, artesanos, sonidistas, iluminadores, restauradores, camarógrafoss, editores, bailarines, escritores, docentes o talleristas de disciplinas artísticas, entre otros.

Tiene como fin apoyar a quienes trabajan desarrollando sus actividades en el campo cultural y que estén transitando dificultades económicas o hayan visto mermar su actividad, producto de la crisis sanitaria. La inscripción podrá realizarse exclusivamente en forma virtual a través de la página del Fondo Nacional de las Artes.

El formulario de inscripción se podrá completar hasta el 17 de julio.

Hay que adjuntar: Número de Cuenta Bancaria Única (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) personal de quien se postule (requisito obligatorio). En caso de no contar con ninguno de los dos, deberá crear una cuenta propia (ver​ instructivo​ de Banco Nación). Copia/foto de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad argentino otorgado por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). La constancia de DNI en trámite no acredita identidad. Los postulantes deberán residir legalmente en la República Argentina.

Como material opcional puede adjuntarse que documente antecedentes y trayectoria en el campo cultural del postulante.

Documentación que dé cuenta de la situación de vulnerabilidad, merma de actividad laboral artística/cultural y discontinuidad de proyectos por razones económicas o financieras vinculadas a la emergencia sanitaria.

No pueden Trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional, provincial y municipal, con excepción de aquellas personas que presten servicio de forma eventual) ni quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Titulares de los programas Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y Potenciar Trabajo. Quienes actualmente perciban beneficios previsionales, así como pensiones por discapacidad, invalidez o pensiones no contributivas que superen el haber mínimo. Personas cuyo salario actual supere la suma de dos salarios mínimos vitales y móviles. Quienes durante el año 2019 hayan obtenido una beca del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (Creación, Formación y Circulación y Promoción, individual o grupal) o hayan sido premiados en cualquiera de sus concursos. Personas que hayan incumplido con los compromisos adquiridos con algún programa del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (en los plazos estipulados según la reglamentación vigente). Quienes tengan relación de parentesco hasta el segundo grado consanguíneo y/o de afinidad con algún miembro del Directorio o de agentes y funcionarios/as del organismo.

Cabe destacar que el dinero es un apoyo en situación de emergencia. No deberá detallarse su destino ni realizarse una rendición posterior pero si realizar una contraprestación en un plazo no mayor a seis meses a partir de la percepción de la segunda cuota de la beca. Que consiste en una acción solidaria, vinculada con la disciplina u oficio del beneficiario, en una asociación de la sociedad civil, organización gremial o institución pública (escuelas, bibliotecas públicas, centros culturales, etc.)

Para más información se pueden consultar los sitios www.fnartes.gob.ar y www.cultura.gob.ar o enviar un correo a sostenerculturafna@fnartes.gob.ar.