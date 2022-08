Sportivo no sale del empate y tampoco de la zona de descenso

El resultado no cambia, Desamparados sumó su quinto empate al hilo y acumula siete partidos sin triunfo en el Torneo Federal A, tras el 0-0 ante Villa Mitre de Bahía Blanca por la 23ª fecha, en un partido que se disputó (por primera vez en el certamen) en cancha de Alianza. La igualdad lo mantuvo a Sportivo en zona de descenso y en el fondo de las posiciones.

Desamparados hizo el gasto, fue el dominador, el que mejor entendió el partido, pero estuvo desacertado en la definición. Ante un equipo bahiense que estuvo muy lejos de parecerse al equipo que se ubica segundo en las posiciones.

No obstante, con el orden y buen desempeño en cancha, al equipo de Ricardo Dillon ya no le alcanza porque no logra salir de esa posición incómoda que lo condiciona.

Esto motivó nuevamente a que los hinchas se expresaran y así como hace dos fechas insultaron a la dirigencia pidiendo que se fueran del club, este domingo arrojaron piedras a la cancha durante el partido, lo que generó que estuviese detenido por varios minutos.

Ese descontento en las tribunas, más la poca efectividad, marcan el termómetro de un Desamparados que mejoró en lo futbolístico, pero no lo plasma en el resultado y sigue siendo su peor condena.

Derrota de Peñarol

El conjunto Bohemio perdió 3-1 en Chivilcoy, ante Independiente, y ya son tres las caídas al hilo del todavía equipo que conduce Cristian Bove, quien en la semana había presentado la renuncia que no fue aceptada por la dirigencia.

Peñarol recibió los tres goles en el primer tiempo y el Rojo definió el juego en ese parcial. A los 4’, Marcos Salvalaggio abrió la cuenta, la amplió Franco Cáseres sobre los 12’, y Brian Visser anotó el tercero a los 38’. Mientras que Rubén Tarasco, a los 17’ del complemento, anotó el descuento sanjuanino.

En el final, un fuerte cruce entre el DT Bove y el árbitro Enzo Silvestre motivó la expulsión del entrenador de Peñarol que no puede levantar el juego de su equipo.

