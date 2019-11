Sri Lanka acude a las urnas bajo la sombra de los atentados de Pascua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sri Lanka celebrará mañana elecciones presidenciales, un evento decisivo para un país que, meses después de los brutales atentados del Domingo de Pascua, ha visto cómo se disparaba la tensión entre sus comunidades étnicas y religiosas.



Para estos comicios hay una cifra récord de 35 candidatos, entre ellos una mujer y dos monjes budistas, que aspiran a relevar al actual presidente, Maithripala Sirisena.



Sin embargo, parece que solo dos de ellos llegarán al final de la carrera, el ex secretario de defensa Gotabaya Rajapaksa, del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), y Sajith Premadasa, candidato por el gobernante Partido Nacional Unido (UNP) y la alianza del Nuevo Frente Democrático (NDF).



Rajapaksa, hermano del ex presidente Mahinda Rajapaksa, representa el regreso al poder de una familia recordada por el cruento fin en 2009 de 26 años de guerra civil que enfrentó al Ejército contra la guerrilla de los Tigres Tamiles (LTTE) y por la que reciben acusaciones de miles de asesinatos y desapariciones.



Como principal contrincante está Premadasa, ministro de Vivienda del actual gobierno e hijo del ex presidente Ranasinghe Premadasa, que gobernó el país desde 1989 hasta su asesinato en 1993 a manos de guerrilleros de los Tigres Tamiles.



Este proceso será seguido, entre otros, por el Grupo de Observadores de la Commonwealth (COG) y por el de la Unión Europea, que confirmó el envío de una misión de observación de más de 80 delegados, encabezada por la eurodiputada portuguesa Marisa Matias.



Los comicios son los octavos para la jefatura del Estado desde que la antigua Ceilán se desligó completamente del Imperio Británico en 1972.



Para evitar que se repitan nuevos actos de violencia o posibles choques entre comunidades, este país de 21 millones de habitantes estará protegido por más de 60.175 oficiales de policía y 8.080 miembros del personal de Defensa Civil, informó a la agencia de noticias EFE el portavoz de la Policía, Ruwan Gunasekara.



La paradisíaca isla llega a esta fecha después de la serie de atentados islamistas del pasado 21 de abril en tres hoteles de lujo y tres iglesias en las que celebraban el Domingo de Resurrección, que dejaron 269 muertos y más de 400 heridos.



Desde entonces la tensión no ha disminuido en un país marcado por los recelos entre sus diferentes comunidades: la mayoría budista (69,3 % de la población y mayormente de etnia cingalesa), y las minorías hindú (15,5 % y principalmente tamil), musulmana (7,6 %) y cristiana (7,5 %).