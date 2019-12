Sting y Ricky Martin unen sus voces para recaudar fondos por la Amazonía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sting, Bruce Springsteen, James Taylor, John Mellencamp y Ricky Martin, entre otros, unieron hoy sus voces para participar en el concierto benéfico por la Amazonía que celebra anualmente la "Rainforest Fund", organización del vocalista de "The Police".



El show, nombrado "We'll Be Together" en honor a la canción de Sting que fue lanzada en 1987, tuvo como protagonistas canciones y videos de los años 80 y 90, y se celebró en el histórico Beacon Theater de Nueva York, en el corazón de Manhattan, señaló la agencia de noticias española EFE.



También participaron en el evento, presentado por el actor estadounidense Robert Downey Jr, el grupo Eurythmics así como H.E.R., Bob Geldof, Shaggy, y MJ Rodríguez, en el que una entrada con fines benéficos tenía un precio mínimo de 1.000 dólares.



"Rainforest Fund" fue fundada en 1989 por Sting y su esposa, Trudie Styler, con el objetivo de proteger las selvas del planeta y defender los derechos de las comunidades indígenas que las habitan.



Sting y Styler han celebrado ya 17 conciertos para recaudar fondos para su fundación, que comenzaron en 1991.