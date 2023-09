Stipe Miocic cree que Ngannou puede destrozar a Tyson Fury en boxeo

Stipe Miocic apoyará a quien le quitó el título de Peso Pesado de UFC, en su próximo gran combate de boxeo. Es casi la hora del regreso de uno de los mejores ​​de todos los tiempos, mientras el estadounidense se prepara para recuperar la corona en UFC 295 en noviembre. El exdos veces rey divisional será bienvenido nuevamente al octágono en una apuesta por su antiguo título contra el nuevo campeón y grande de todos los tiempos, Jon “Bones” Jones.

Miocic, de 41 años, no ha peleado desde que perdió su cinturón en marzo de 2021. Al enfrentarse a Ngannou en su última aparición, Stipe siempre tuvo la esperanza de una trilogía a su eventual regreso, pero probablemente no tendrá esa oportunidad con el camerunés mudándose. Antes de debutar en su nueva promoción de MMA, en PFL, Francis hará su debut en el boxeo profesional frente a Tyson Fury el próximo mes en Arabia Saudita.

"Tenía muchas ganas de tener una revancha con Francis. Desafortunadamente, se fue por cosas más grandes y mejores, muy bien por él. Después de eso, todo lo que quería era Jon Jones", fue lo que comentó Stipe al comienzo, en diálogo con NY Post. Sin dudas, confía en el poder del camerunés para derrotar al británico en el cuadrilátero. Como él, miles de fanáticos opinan igual.

Por otro lado, Miocic dijo: "Definitivamente apesta, definitivamente quería esa trilogía, pero desafortunadamente, así es como se desmorona la galleta. Escuche, él está en cosas más grandes y mejores. Sobre el papel, Tyson Fury es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, increíble en lo que hace. "Pero Francis golpea muy fuerte. Es una pelea, cualquier cosa puede pasar".

Respeto para Ngannou

"No le deseo nada más que lo mejor. Espero que sorprenda al mundo. Es una pelea que siempre he querido. No hay nada más grande que Jon Jones y es una pelea que él también quería. Así que creo que no hay nada más grande que eso y especialmente el Madison Square Garden, el Día de los Veteranos, es increíble. Creo que el retiro fue una consideración después de cada pelea que tuve desde UFC 136, cuando peleé contra Joey Beltrán . Por eso, siempre ha estado en el fondo de mi mente", cerró Stipe Miocic.