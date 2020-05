Stotac sobre la médica con Covid: “Decía que tenía todo arreglado para usar el avión sanitario”

El tercer caso de coronavirus en San Juan, que se confirmó el pasado 5 de mayo, sigue dejando polémicas derivaciones. En el orden sanitario el contacto estrecho que mantuvo el camionero con su hermana médica provocó el cuarto caso. Luego, la misma profesional contagió a un colega que terminó por ser el quinto infectado de Covid-19 en la provincia.

Antes de que se produjera este rastro de infecciones de coronavirus hubo un hecho que salió a la luz en las últimas horas. Desde Stotac señalaron que la médica del Hospital Rawson presionó para que la obra social no cubriera el traslado del transportista, sino que fuera el Gobierno quien se hiciera cargo del vuelo sanitario y su correspondiente costo.

“El 23 o 24 de abril llamó una persona al gremio exigiendo la negativa de la obra social a trasladar a un afiliado. El hombre estaba internado en Buenos Aires con neumonía y en grave estado de salud en terapia intensiva. Ante esto pedimos la historia clínica y el número de teléfono del médico que lo trataba para que nuestro auditor se comunicara”, indicó en diálogo con DIARIO HUARPE el encargado de la obra social de Stotac en San Juan, Ricardo Cardozo.

En la continuidad del relato, el sindicalista señaló: “Este es el procedimiento que siempre se hace. Pero esta señora dijo que el paciente era su hermano y se negó a aportarnos los datos al decir que ella era la médica que lo estaba tratando”.

Cardozo dijo que “con agravios esta mujer se dirigió hacia mi compañera -Gabriela Naveda, miembro de la comisión directiva de Stotac-. Decía que tenía todo arreglado con el Gobierno para usar el avión sanitario”.

Además, el encargado de la obra social manifestó que la hermana del transportista no ahorró en insultos para dirigirse vía telefónica. “Que ustedes son unos inútiles, no saben el poder que yo tengo. Incluso dijo que ‘ya van a ver lo que les va a pasar, no saben con quién se están metiendo’ y eso sí lo tomamos como una amenaza”, detalló.

“Siempre pedimos la historia clínica y el estado del paciente certificado por un médico para evaluar si se lo traslada en avión o en ambulancia. Ese trámite es obligatorio, pero esta mujer se negó rotundamente”, explicó.

Esta situación de llamados duró una semana, de acuerdo con la cronología que relató de Cardozo, y finalmente el gremio no cedió a darle le negativa de atención al camionero. “No la otorgamos porque no sabíamos en qué situación de salud estaba y qué podía llegar a pasar”, subrayó.

El camionero fue trasladado desde Buenos Aires a San Juan en el avión sanitario de la provincia el 4 de mayo y quedó internado en el Hospital Guillermo Rawson. Si bien 3 análisis fueron descartados para coronavirus en el Hospital Municipal Federico Abete, un día después de llegar a San Juan se detectó que poseía la enfermedad.

“Como nosotros no nos negamos a darle la cobertura al afiliado, en algún momento la provincia nos va a cobrar todos los gastos médicos como hace con cualquier persona que tiene obra social privada o sindical y se atiende en la salud pública”, expresó Cardozo.