Su esposo murió tras chocar en cuatriciclo y ella busca concientizar sobre los peligros

Fernando Arce falleció el domingo 13 de febrero en el interior del camping Palmar del Lago en el departamento Ullum. Luego de una semana de su deceso, fue su esposa Yamila Díaz quien habló con DIARIO HUARPE. La mujer está interesada en concientizar para reducir estos siniestros. Aclaró que la víctima no iba alcoholizado, pero que fue negligente porque no llevaba puesto el casco al momento de impactar con su cuatriciclo un auto estacionado.

Es que según comentó la mujer, vio que muchas personas en las redes sociales decían que el accidente se produjo debido a que el hombre, de 39 años, había ingerido alcohol. En este sentido, Díaz explicó que ese día su marido salió junto a su hijo de 9 años con el objetivo de andar en cuatriciclo en las inmediaciones del Dique de Ullúm. En relación a esto, la viuda de Arce contó que su esposo no tomaba alcohol cuando iba acompañado de sus hijos.

Además, Yamila dijo que cuando llegó al lugar del accidente ella fue directo a constatar si había alcohol en el automóvil de su marido. “Yo fui directo a ver la hielera y chequeé que no hubiera nada de alcohol”, recalcó. También afirmó que el fiscal de la causa, Renato Roca, le brindó la tranquilidad a la familia de que la razón de la muerte del hombre fue puramente accidental y que no intervinieron otros factores.

La mujer afirma que la mayor culpa que tuvo Fernando es la de no haberse protegido como corresponde cuando uno hace este tipo de deportes. Con respecto a esto, el mensaje que la mujer quiere dar es que, quienes manejen un rodado tal como una moto o una bicicleta tengan los cuidados necesarios para que no ocurran desgracias. Solo pide que los demás no comentan el error que cometió su marido.

Yamila dice que su esposo no se cuidó lo suficiente, no usó casco y, así, sucedió lo peor. “Por no ponerse su casco nuevo, por no estrenarlo hoy ya no está y mis hijos lo lloran todos los días”, concluyó.