Una familia de 25 de Mayo, atraviesa momentos de mucha angustia desde el pasado 13 de agosto, cuando el perrito de la familia, desapareció de manera misteriosa. La mascota es de suma importancia para ellos, dado que es la compañía de su joven hija de 20 años, que padece parálisis cerebral. Sospechan que alguien mal intencionado tomó al perro y se lo llevo, o que podría haber muerto.

"Es como si se lo hubiera tragado la tierra, nadie sabe nada. Somos un pueblo chico, nos conocemos todos y nadie vio nada. Es muy raro", comenzó diciendo Natalia Herrera a DIARIO HUARPE. Desde hace tres semanas, la familia espera el regreso de Floky, la mascota que convive con ellos desde hace un año. Todos en el barrio saben de la importancia del perro para ellos. "Ellos saben lo que significa para mi hija, por eso en el barrio no está".

"Nos llegaron muchos mensajes diciendo que lo vieron, pero aún no tenemos nada certero, incluso me llegan mensajes anónimos donde me dijeron que vieron como se lo llevaba un auto, después me decían que era una camioneta. Ya no sabemos qué creer. Hoy fuimos tras el dato que lo habían visto en Rawson y no era. Era muy parecido, pero era hembra", contó la mujer.

Desde el momento en que Floky llegó a la vida de Manu, el cambio en ella fue notable. "Su neurólogo nos recomendó que tuviéramos una mascota, eso iba a ayudarla mucho. Un día mi hija mayor me dijo que le habían regalado un perrito, pero que donde vivía no lo podía tener y me pregunto si lo queríamos. Inmediatamente, le dije que sí. Sabíamos que era cruza con ladrador y esas razas son sumamente compañeras y buenas", contó Natalia.

La joven de 20 años padece parálisis cerebral y la mascota era su compañía durante todo el día. "Nosotros le enseñamos que él tenía que cuidar a su hermana. Era muy protector de ella, a veces simulábamos intentar golpear a Manu, y él se ponía por delante. Incluso su cucha estaba a los pies de su cama o dormía junto a ella. Era uno más de la familia", indicó.

Desde el momento en que Floky desapareció, el golpe para toda la familia fue muy duro, pero sobre todo para Manuela. "Ella no habla, pero sabe expresarse, y durante los primeros días notaba su ausencia y lloraba o se mostraba muy angustiada. Hoy está un poco más calmada, pero por momentos tiene sus bajones. Necesitamos que aparezca pronto", destacó.

Finalmente, la mujer contó que aún tienen esperanzas que de que aparezca, e incluso ofrecen recompensa. "Lo único que queremos es que aparezca, para nosotros era un integrante más de la familia"

Para aportar datos, deberán comunicarse con Natalia Herrera al 264-5-122-150 o al 264-4-139-850