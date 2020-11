Su padre murió de coronavirus y les escribió una carta a los médicos del Rawson

David Schibilevsky es el hijo de Aldo, el tercer médico sanjuanino que murió de coronavirus en lo que va de la pandemia. El joven fue el encargado de compartir una emotiva carta, firmada por toda la familia, en la que les habla a los profesionales del Hospital Rawson tras el fallecimiento de su padre.

“No hubiéramos imaginado, mucho menos deseado, tener que escribir este agradecimiento”, comienza el texto en el que los familiares de Schibilevsky reconocen la tarea de aquellos que están a cargo de asistir a los sanjuaninos en este contexto. Los familiares del médico se dirigieron a “médicos, enfermeros, personal de limpieza, personal de vigilancia, personal de la morgue, camilleros”, entre otros.

A pesar de la pérdida que sufrieron, los sanjuaninos reconocieron el esfuerzo hecho por los que estuvieron cerca de Aldo. “Trataron a nuestro padre como si fuera el suyo, y además en los momentos más tristes de nuestra vida, nos contuvieron y brindaron su apoyo”, contaron.

Aldo Schibilevsky estuvo internado por 17 días luchando contra la enfermedad. Durante estos días los profesionales, según contaron los familiares en la carta, trabajaron con “entrega y humanidad generosa y desinteresada” para salvar la vida del médico.

En el mismo texto, los familiares del hombre que falleció reconocieron a todos los trabajadores de la salud porque desde hace meses trabajar “literalmente en la trinchera, no es una metáfora, arriesgan su vida y la de sus seres queridos en cada jornada”.

Para cerrar, aseguraron que Aldo “fue un médico que honró diariamente su profesión, desinteresado y sobre todo humano, gracias por permitirle cosechar su siempre, ustedes y me refiero a todos, honran diariamente la salud pública y nos enorgullecen por su labor”.

Mirá la carta completa de los familiares de Aldo Schibilevsky:

No hubiéramos imaginado, mucho menos deseado, tener que escribir este agradecimiento, pero nos brota del alma la necesidad de reconocer, aunque más no sea a través de unas palabras, la labor faraónica llevada a cabo por TODO el personal de Salud del Hospital Dr. Guillermo Rawson, médicos, enfermeros, personal de limpieza, personal de vigilancia, personal de la morgue, camilleros , probablemente nos olvidemos de alguien.

Nuestro padre, el Dr. Aldo Roberto Schibilevsky batalló con este enemigo invisible que viene arruinando nuestras vidas ya hace varios meses, por más de 17 días, vendió cara su derrota, pero esto no podría haber sido posible sin la asistencia de todas y cada una de estas personas que día a día están, literalmente, y lo decimos con conocimiento de causa, en la trinchera, no es una metáfora, arriesgan su VIDA y la de sus seres queridos cada jornada. No nos alcanzan, ni nos alcanzarán las palabras para agradecer su entrega y su humanidad, generosa y desinteresada. Trataron a nuestro padre como si fuera el suyo, y además en los momentos más tristes de nuestra vida, nos contuvieron y brindaron su apoyo.

Nuestro padre fue un médico que honró diariamente su profesión, desinteresado y sobre todo humano, gracias por permitirle cosechar su siembra, ustedes y me refiero a todos, honran diariamente la salud pública y nos enorgullecen por su labor, GRACIAS DESDE LO MAS PROFUNDO DEL CORAZON

Flia Schibilevsky